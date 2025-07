Addio Inter: all in Mourinho e vendetta servita

Questa volta non sarà facile ripartire, nemmeno per Beppe Marotta. L’Inter, però, intende ritornare protagonista. Anche sul mercato.

La lunga stagione 2024-25 dell’Inter avrebbe dovuto avere ben altri colori. Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, con la squadra pienamente lanciata su tutti i fronti, in tanti hanno sognato l’analogo epilogo della stagione 2010: Triplete.

Lo stesso Beppe Marotta, uomo simbolo della società nerazzurra, si era sbilanciato in tal senso. Poi un filotto negativo quasi impossibile da immaginare. Fuori dalla Coppa Italia, addio scudetto bis, superata dal Napoli, fino alla catastrofica serata di Monaco di Baviera.

5-0 e addio di Simone Inzaghi. Un nuovo tecnico per ripartire e la scelta caduta su Cristian Chivu. Eventi che avrebbero travolto chiunque ma non il miglior dirigente italiano che sta cercando di rimettere le cose a posto con un mercato importante. In entrata ed in uscita.

La vendetta di Mourinho è servita fredda

Al di là dei risultati negativi la rosa dell’Inter va comunque svecchiata. Il classe 2003 Ange-Yoan Bonny è soltanto la prima tessera del rinnovamento-ringiovanimento.

Per il fronte offensivo il presidente dell’Inter, nonché amministratore delegato, ha puntato un grande nome, Marco Asensio, classe 1999, ex Real Madrid ora in forza al PSG. Un profilo seguito, però, anche da un altro club e da un altro tecnico, come rivelato da Orazio Accomando:

“Fenerbahce vicino all’accordo con Skriniar. Poi Poi all-in su Asensio“. Ecco quindi che esattamente José Mourinho, colui che ha guidato l’Inter al Triplete nel 2010, potrebbe ora tappare le ali ai progetti di mercato nerazzurri. Il Galatasaray, campione di Turchia, in queste ore sta acquistando a titolo definitivo Victor Osimhen.

Lo Special One intende rispondere da par suo con due grandi acquisti. E se sull’ex Real Madrid, Marco Asensio, c’è anche la sua ex Inter, pazienza. Inter che il tecnico portoghese che sperava di riabbracciare.

Le scelte della società nerazzurra si sono, invece, orientate altrove. José Mourinho non ha alcuna intenzione di arrivare nuovamente alle spalle del Galatasaray. Inter, e Beppe Marotta, sono avvisati.