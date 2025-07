Calciomercato Roma, ecco il nuovo bomber: accordo totale

Il mercato della Roma è in pieno fermento. Il direttore sportivo giallorosso lavora su tutti i fronti ma la priorità al momento pare essere una.

Il mese di luglio sarebbe stato il momento giusto. Lo sapevano a Trigoria e dopo aver messo da parte i doveri legati al bilancio sottoscritti con la UEFA è arrivato finalmente il momento di attuare il progetto messo su carta con le operazioni di mercato.

Tra pochi giorni, esattamente domenica 13 luglio, ci sarà il raduno della Roma, il primo dell’era Gian Piero Gasperini. Si attendono novità a breve poiché il direttore sportivo Frederic Massara sta seguendo diverse piste. Profili per la difesa, per il centrocampo e per l’attacco sono costantemente monitorati.

Sembra, però, che al momento vi sia una priorità. Il reparto offensivo della Roma potrebbe presto accogliere un volto nuovo da affiancare ai già presenti Dovbyk, Dybala e Soulé. Il quarto tassello che chiuderebbe la batteria di attaccanti giallorossi.

Il nome è quello giusto, sarà presto della Roma?

Il quarto nome per il fronte offensivo della Roma da affidare alle cure di Gian Piero Gasperini è sul tavolo di Frederic Massara già da qualche tempo.

Un’ulteriore conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano che ha reso note le ultime novità riguardanti Evan Ferguson, attaccante classe 2004, del Brighton e della nazionale irlandese.

“Evan Ferguson e l’AS Roma, accordo in corso… con ulteriori colloqui previsti a breve“. La società capitolina ha fretta di chiudere l’operazione anche per evitare pericolose intromissioni da parte di altre società.

Come evidenziato da Gianluca Di Marzio anche l’Atalanta dell’ex tecnico giallorosso, Ivan Juric, è sulla tracce di Evan Ferguson. Il giovane attaccante ha voglia di riprendere a ‘correre’ dopo il grave infortunio al crociato.

Due anni fa il Brighton ha sborsato 55 milioni di euro per averlo con sé. Un anno e mezzo difficile per il giovane attaccante a causa del grave infortunio patito. Alla Roma ricoprirebbe il ruolo di vice Dovbyk, almeno fino a quando l’infortunio non sarà soltanto un brutto ricordo.

Non resta che attendere.