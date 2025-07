Calciomercato Roma, saliscendi Massara: in poche ore è cambiato tutto e la soluzione si è complicata. Ecco cosa sta succedendo

Sembrava fatta. O quasi. Sembrava questione di giorni, massimo una settimana per chiudere l’affare. Invece in casa Roma è un saliscendi. Ormai i tifosi sono anche abituati a questa situazione.

Bene, secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio, le strategie di mercato dei giallorossi si aggiornano in maniera continuativa. Quindi non c’è mai da poter stare sereni. Nelle ultime ore, infatti, sono in discesa le quotazioni che portano a Rios del Palmeiras. Anche perché, fino alla scorsa notte secondo quanto raccolto da Asromalive.it, di offerte ufficiali non ne erano arrivate.

Calciomercato Roma, adesso è El Aynaoui in pole

Se uno scende l’altro sale. E il nome che in questo momento sembra essere in pole è quello di Neil El Aynaouoi del Lens. La Roma non perde di vista Rios ma Di Marzio sottolinea come non ci siano segnali di un’accelerazione improvvisa nel corso delle prossime ore. Si naviga a vista in poche parole anche perché si deve per forza di cose fare la scelta giusta.

Prende quota quindi il profilo del classe 2001 del Lens, protagonista in Ligue 1 e considerato un “centrocampista duttile e di prospettiva. I contatti con il club francese sono proseguiti anche oggi, segno di una trattativa viva: la richiesta del Lens è di 30 milioni di euro”. Insomma, non ci si annoia mai anche se oggettivamente sembrava vicina la soluzione Rios, soprattutto dopo che l’Inter si era tirata indietro visto che da quelle parti dovrebbe rimanere Calhanoglu.

Non sappiamo adesso come andrà a finire la questione, ma è evidente che ci sia stato un cambio di rotta. E sullo sfondo, come vi abbiamo riportato prima, rimane anche il nome di Bissouma del Tottenham. E presto sotto questo aspetto ci potrebbero anche essere delle novità importanti.