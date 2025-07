Calciomercato Roma, un campione d’Europa per Gasperini

Calciomercato Roma, Massara non perde tempo e punta al campione d’Europa. Il jolly per Gasperini. Ecco la situazione dentro Trigoria.

Massara non si farà trovare impreparato, nel caso. Sì, perché il nuovo direttore sportivo della Roma ha un obiettivo principale, quasi unico, e spera di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. Poi magari si penserà alle altre opzioni.

Ormai li abbiamo capiti quali sono gli obiettivi dei giallorossi in mezzo al campo. Il primo è Rios, per il quale il club sta lavorando in maniera costante per andare a chiudere un’operazione che potrebbe regalare a Gasperini un uomo che lo stesso ha espressamente richiesto alla società. Non sarà una cosa veloce, stando anche a quelle che sono state le informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ci sono diverse società in mezzo che devono guadagnarci qualcosa. Ma da Trigoria filtra ottimismo.

Calciomercato Roma, c’è l’opzione Bissouma

Ma sappiamo pure che il calciomercato molto spesso regala delle sorprese anche se noi speriamo che in questo caso possa davvero filare tutto liscio. Però, il compito di una dirigenza, soprattutto di una dirigenza importante di una squadra importante come quella giallorossa, è quella di avere le idee chiare nel caso qualcosa dovesse andare storta. E a quanto pare, sempre secondo il giornale citato prima in edicola questa mattina, Massara ce le ha, eccome.

L’alternativa di Rios si chiama El Aynaoui“, viene messo nero su bianco. Ma sul tavolo ci sarebbe anche un’altra opzione, un nome che non è la prima volta che viene accostato ai colori giallorossi. L’idea porta a Bissouma, centrocampista del Tottenham, che già in passato era stato messo come un profilo da tenere sotto osservazione. Il 28enne nel 2022 è passato alla squadra del Nord di Londra dal Brighton. Un centrocampista centrale forte fisicamente che potrebbe fare al caso della Roma.

Ma come spiegato prima è l’opzione C, la terza, quella da prendere in considerazione solamente nel caso tutto andasse male. E non sembra, in questo momento, che possa succedere un cataclisma dentro Trigoria.