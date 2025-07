Calciomercato Roma, visite mediche e firma: è già in città

Calciomercato Roma, adesso le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore è già atterrato in città. Si attende solo l’annuncio ufficiale

E’ stata solamente questione di tempo. Ma ad un certo punto di dubbi non ce ne sono stati. L’attaccante è già arrivato in città, pronto per le visite propedeutiche a quella che sarà la firma del suo nuovo contratto.

Insomma, è tutto fatto e da ieri circolano anche le cifre ufficiali dell’operazione. Un addio, stavolta, che è definitivo senza arrivederci. A differenza di quanto è stato fino al momento. Sì, perché il giocatore quando è andato via nel corso degli ultimi anni, lo ha sempre fatto in prestito. Anche stavolta la formula è identica, ma è stato inserito anche l’obbligo di riscatto per un totale di 6 milioni di euro. Sono questi i soldi che nello spazio di un anno quindi entreranno nelle casse della Roma.

Saluta Shomurodov, è un giocatore del Basaksehir

Eldor Shomurodov saluta in maniera definitiva la Roma. Il giocatore uzbeko, che nel corso della seconda parte di stagione è stato molto utile a Claudio Ranieri, non inizierà la nuova stagione all’inizio della prossima settimana a Trigoria. I media turchi infatti in questi minuti hanno riferito dell’arrivo del giocatore a Istanbul.

Shomurodov, adesso, è atteso dalle visite mediche con la sua nuova squadra prima della firma del contratto e dell’annuncio ufficiale che ormai non dovrebbe tardare. Si potrebbe già chiudere tutto oggi e anche i giallorossi dovrebbero quindi emettere un comunicato. Non con le cifre, ma quelle come detto prima ormai si conoscono. Insomma, Shomurodov saluta e adesso Massara deve trovare un sostituto. Il solo Dovbyk in attacco non può reggere il peso di una stagione e, al momento, anche per via dell’addio di Abraham al Besiktas, in rosa Gasperini ha a disposizione un solo attaccante di ruolo. Ma questione di tempo, anche questa pratica verrà sistemata nello spazio di poco tempo.