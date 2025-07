Conte lo porta via dalla Juventus: affare fatto per 15 milioni

C’era una volta Antonio Conte che sognava di ritornare sulla panchina della Juventus. Ora il tecnico del Napoli fa acquisti in casa Juve.

Aurelio De Laurentiis fa sul serio. L’orrenda stagione dei tre tecnici che si sono dati il cambio sulla panchina partenopea lasciando il Napoli fuori da tutte le competizioni europee ha insegnato tanto al patron azzurro.

Una lezione che lo ha portato ad una scelta precisa, senza alternative: Antonio Conte. Pur di avere il miglior tecnico in circolazione sulla ‘sua’ panchina il presidente del Napoli ha dimenticato, ho fatto soltanto finta di dimenticare, come il tecnico salentino abbia sangue bianconero nelle vene.

Un ‘buon sangue’ dal momento che ha portato, al suo primo anno, lo scudetto nella capitale del Sud. E le intenzioni della società azzurra non promettono nulla di buono per la concorrenza. Antonio Conte ama soltanto vincere ed il Napoli ha anche le risorse economiche per accontentare le richieste del suo allenatore.

Il mercato del Napoli ha già dato risposte importanti. E non è ancora terminato.

Conte bussa anche a casa Juve

Il Napoli della prossima stagione punta al secondo scudetto consecutivo ma anche ad onorare al meglio la prestigiosa, e remunerativa, Champions League.

Antonio Conte vuole una rosa in grado di potergli offrire una doppia soluzione in ogni ruolo. Al momento sembra che manchi un tassello per completare il lotto dei centrocampisti. Il nome del prescelto il tecnico salentino lo ha già pronto e Michele De Blasis lo ha reso noto:

“Fabio Miretti piace tanto a Giovanni Manna e ad Antonio Conte. Oggi non è una priorità per Napoli ma nelle prossime settimane può nascere qualcosa. La Juventus lo valuta sui 15 milioni“. Fabio Miretti dopo Giovanni Manna ed Antonio Conte.

Un Napoli che si sta sempre più ‘juventinizzando’, che ha già iniziato a vincere e con la ferma intenzione di continuare a farlo. Chissà cosa staranno pensando alla Continassa?