Dall’Inter alla Roma: clausola aggirata e nuovo prezzo

Dall’Inter alla Roma, la clausola è aggirata e viene fissato il nuovo prezzo del giocatore. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Oggi è un giorno particolare per un giocatore che nel corso delle ultime settimane è stato accostato con molta ma molta insistenza alla Roma. E che i giallorossi non hanno mai perso di vista, aspettando e sperando che questo momento potesse arrivare. Ed è arrivato.

Oggi è un giorno speciale per il difensore del Bologna Lucumi. Scade infatti la clausola di 28 milioni di euro inserita nel suo contratto che lo avrebbe potuto liberare subito, senza stare a trattare con gli emiliani. E adesso invece, visto che non esiste più la postilla, spazzata via dal tempo che è trascorso, ci si può sedere a tavolino e trattare.

Dall’Inter alla Roma: il nuovo prezzo per Lucumi

Sulle tracce del difensore che con Italiano in panchina ha vinto la Coppa Italia e con Thiago Motta l’anno precedente era esploso facendosi conoscere al grande pubblico, non c’è solo la Roma. In Italia si sta parlando anche di Inter che deve ringiovanire la difesa e, guardando all’estero, ci sono anche delle formazioni di Premier League e pure il Galatasaray in Turchia. Ma a quanto pare Lucumi vorrebbe rimanere in Italia.

E il nuovo prezzo? Beh, non è che la richiesta del Bologna sarà molto inferiori a quella che era la clausola. Secondo forzaroma.info si potrebbe attestare sui 25-26 milioni di euro. Ma la cosa che potrebbe seriamente cambiare arrivati a questo punto è la formula della possibile operazione. Sì, magari un dirigente – e si spera possa essere Massara – si potrebbe presentare con un’offerta di prestito con diritto o obbligo di riscatto per poi pagare il cartellino la prossima estate.

Di certo, comunque, c’è solo una cosa: la clausola è scaduta e quindi tutti possono sedersi a tavolino e iniziare a trattare. E questo per la Roma è sicuramente un bene, perché nessuno dalle parti di Trigoria ha mai pensato seriamente di pagare per intero e tutta in una volta quella somma per il giocatore.