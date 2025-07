La Roma mette la freccia: prima offerta dopo l’accordo

Sono i giorni e le ore della Roma e del suo direttore sportivo, Frederic Massara. L’inizio del raduno giallorosso potrebbe essere allietato da qualche importante annuncio.

La Roma sta per entrare in campo per dare inizio al suo raduno ed alla sua nuova stagione. La società giallorossa, però, sta anche entrando in maniera sempre più decisa sul mercato.

Gli obiettivi messi sul tavolo da Gian Piero Gasperini si stanno trasformando in profili ben identificati, con nomi, ruoli e costi ben precisi. Il direttore tecnico giallorosso, Frederic Massara, sta provando a chiudere positivamente diverse operazioni.

La nuova Roma ‘tira’ e questo potrebbe facilitare il buon esito di alcune trattative. E se sul fronte offensivo si staglia sempre più chiara la figura del giovane talento irlandese, Evan Ferguson, il reparto arretrato sembra aver parimenti scelto il suo obiettivo primario.

Un altro giovane di talento inseguito da una nutrita concorrenza.

Wesley vuole soltanto la Roma, si chiude a breve?

A Trigoria continuano ad arrivare notizie confortanti. Quando si parla di mercato, però, non è consigliabile essere troppo ottimisti fino a quando non ci sono le firme in calce ai contratti.

Ma le buone nuove per la Roma vengono puntualmente confermate anche da chi mastica mercato H24, come Fabrizio Romano. Nel suo ultimo post su X, in ottica Roma, l’esperto di mercato scrive quanto segue:

“L’AS Roma ha avvicinato il Flamengo con una valutazione iniziale di circa 20 milioni di euro per Wesley, dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore. Il Flamengo vuole circa 25 milioni di euro, come ha offerto lo Zenit San Pietroburgo, ma il giocatore ha rifiutato perché preferisce la Roma“.

Per la difesa che ha in mente Gian Piero Gasperini non esistono alternative a Wesley, classe 2003, difensore del Flamengo e della nazionale brasiliana. Per la carriera che ha in mente Wesley non esistono alternative alla Roma.

I presupposti per il matrimonio sembrano esserci tutti. Novità a strettissimo giro di posta.