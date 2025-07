L’attaccante ha firmato, UFFICIALE: il comunicato della Roma

Calciomercato Roma, dalle parole ai fatti: adesso è UFFICIALE, l’attaccante ha firmato. Il comunicato giallorosso spiega tutto.

In questa fase ricca di attese e possibili cambiamenti, non stanno certamente mancando anche le prime ufficialità di calciomercato, in casa Roma e non solo. Le prime grandi novità, in quel di Trigoria, avevano ovviamente interessato il lato tecnico e dirigenziale, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini e quell’insieme di firme e addii che hanno fatto seguito all’arrivo del tecnico ex Atalanta, con un Claudio Ranieri rimasto in ruolo di consigliere dopo aver anteposto la causa Friedkin a qualsiasi altra tentazione o chiamata.

A Gasperini, dunque, ha fatto seguito anche l’arrivo di Massara, parallelo all’allontanamento di Ghisolfi e catalizzatore di tante altre piccole novità che hanno contraddistinto il mondo Roma tra le fila giovanili, femminili e più genericamente interne al centro sportivo Bernardni.

Ciò, come noto, ha confermato la ben consapevole volontà del club di catalizzare un nuovo percorso in questa fase, che si sta adesso riflettendo nelle diverse operazioni che gli stessi Massara e colleghi si apprestano a condurre per modificare la squadra nel pieno rispetto delle esigenze e ricerche del tecnico.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Shomurodov all’Istanbul Basaksehir

I nomi più caldi, dunque, in questi giorni hanno riguardato Rios e Wesley, senza dimenticare le diverse alternative nominate al difficile quanto affascinante centrocampista del Palmeiras. A questi due, poi, si è accompagnato anche il profilo di Ferguson, il cui approdo alla Roma in prestito viene dato come sempre più vicino, grazie ad un’intesa quasi totale con il Brighton.

Intanto, in attesa di delineazioni ufficiali anche di altri profili in uscita tra cui, su tutti, quella di un Leandro Paredes praticamente prossimo al firmare col Boca Juniors, è giunto in questo minuti il comunicato ufficiale della Roma sulla cessione di Eldor Shomurodov.

In una parentesi che, appunto, si appresta a regalare potenzialmente tante altre ufficialità tra rinnovi, addii e nuovi arrivi, Shomurodov ha rappresentato per ora la prima grande novità di questi giorni. L’accordo con il suo nuovo club, l’Istanbul Basaksheir, era stato trovato negli scorsi giorni, con una posizione di uscita dalla Roma ormai ben nota e chiara.

Dopo aver assicurato degna sostituzione ad Artem Dovbyk, l’ex Cagliari e Genoa si appresta ad iniziare una nuova avventura in un altro campionato, dove approderà in prestito con diritto di riscatto. Le condizioni per la trasformazione di tale accordo in un obbligo sono facilmente raggiungibili e, come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, l’ammontare complessivo dell’operazione dovrebbe attestarsi sui 6.5 milioni di euro. A seguire il comunicato UFFICIALE della Roma.