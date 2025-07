Roma a lezione di greco: un gigante per Gasperini

Nome a sorpresa per Massara che vuole rinforzare l’organico sfruttando i dettami del tecnico giallorosso

Quella entrata ormai nel vivo è una settimana piuttosto importante per il mercato in entrata della Roma. Pur continuando a premere con Flamengo e Palmeiras per far svoltare definitivamente le trattative che portano a Wesley e a Rios, i giallorossi stanno vagliando con molta attenzione anche altri reparti.

Allo scopo di puntellare il pacchetto arretrato, infatti, da tempo la Roma è sulle tracce di Lucumí. Per il difensore del Bologna i giallorossi stanno continuando a vigilare pur non essendosi ancora presentati dai felsinei con un’offerta tale da far saltare il banco. E così, pur non mollando la presa per il centrale colombiano e per Aguerd, il casting per la difesa è più aperto che mai e comprende anche altri nomi. L’ultimo profilo, ad esempio, porta dritti in Premier League.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma avrebbe infatti allacciato i primi contatti per Konstantinos Mavropanos, roccioso centrale in forza al West Ham. Il classe ’97 – che si sta facendo apprezzare soprattutto per il numero di duelli aerei vinti (forte anche della sua altezza) – è stato acquistato dallo Stoccarda nell’estate del 2023. Alto 194 centimetri e molto forte fisicamente, il difensore cresciuto nelle giovanili dell’Apollon ha collezionato 33 presenze in questa stagione in Premier League, ventuno delle quali da titolare.

Non è stata imbastita ancora una trattativa concreta tra Roma e West Ham per Mavropanos dal momento che i primi contatti possono essere ricondotti ancora nell’alveo dei sondaggi esplorativi. Il che, però, la dice lunga sulla volontà dei giallorossi di scandagliare diverse soluzioni per rimpolpare un reparto che necessita di un innesto funzionale. Almeno per il momento, però, il difensore greco in forza agli Hammers non sembra essere il primissimo nome nei dossier di Massara: staremo a vedere cosa succederà.

Ha militato tra le file del West Ham in questa stagione Evan Ferguson che, di ritorno dal prestito a Londra, potrebbe lasciare nuovamente il Brighton. L’attaccante irlandese è seguito con molta attenzione non solo dalla Roma ma anche dall’Atalanta che dopo la cessione di Retegui in Arabia ha la liquidità sufficiente per imprimere l’accelerata decisiva alla trattativa, almeno in linea teorica. Un doppio fronte, insomma, da monitorare con estrema attenzione.