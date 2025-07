Addio Roma: clausola scaduta e stipendio raddoppiato

Calciomercato Roma, la clausola è scaduta e il club è pronto a raddoppiagli lo stipendio. Ecco la situazione che mette i giallorossi nei guai

Non solo a centrocampo e in attacco, con il sogno che in questo momento si chiama Hojlund, ma la Roma di Gasperini e Massara, con la supervisione di Claudio Ranieri, ha bisogno di rinforzi anche in difesa.

Di nomi ne sono usciti parecchi nel corso di queste ultime settimane e l’ultimo della lista è Mavropanos del West Ham. Ma non sembra possa essere la prima scelta del due che dirige le operazioni dentro la società giallorossa, che hanno un pallino, nemmeno tanto velato, che gioca in Serie A. Parliamo di Lucumi del Bologna. La clausola rescissoria del difensore colombiano è scaduta, e nessuno si è presentato con i 28 milioni di euro che servivano per strapparlo agli emiliani. Che, secondo le informazioni riportate da Il Resto del Carlino questa mattina, vogliono blindarlo.

Il Bologna blinda Lucumi: la situazione

Intanto la società rossoblù di Italiano ha esercitato la clausola per il rinnovo contrattuale fino al 2027 per cautelarsi. E, inoltre, sarebbero pure partite le trattative per il rinnovo con adeguamento: si parla di un milione e mezzo di euro a stagione per chiudere con una stretta di mano, e quindi di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che il difensore al momento percepisce. Insomma, non lo vogliono per nulla da perdere da quelle parti e stanno facendo di tutto per rispedire al mittente gli assalti.

In tutto questo, comunque, viene ancora sottolineato dal giornale, non c’è la certezza che il difensore rimanga in Emilia. Non sono esclusi nuovi tentativi di Roma, West Ham, Gatatasaray e anche Inter, che aveva fatto un sondaggio prima della partenza direzione Stati Uniti per il Mondiale per Club. Non è pista semplice, con la concorrenza che ci potrebbe essere, ma non è nemmeno una pista da scartare. La prima scelta, in casa Roma, è sempre stata questa.