Addio UFFICIALE Paredes: la firma di Dybala è già fissata

Calciomercato Roma, Dybala già lavora a Trigoria e sarà pronto per l’inizio del campionato. Intanto si pensa al rinnovo. C’è la data della firma

Tutto pronto ormai a Trigoria per l’inizio della preparazione. Alcune le vacanze le hanno già finite, vogliosi di riprendere a lavorare. Pellegrini, ad esempio, è da un paio di giorni al centro sportivo per i test. E anche Dybala ha fatto lo stesso.

La Joya viene dall’operazione che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sua stagione. Un intervento per mettere definitivamente a posto i guai fisici che lo hanno tormentato nel corso degli ultimi anni. E speriamo tutti possa riuscire davvero a chiudere la questione. Probabilmente sarà a disposizione di Gasperini subito, anche se almeno all’inizio farà un lavoro diverso secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’obiettivo è quello di essere pronto al debutto in campionato contro il Bologna.

Rinnovo Dybala: la situazione

Del rinnovo se ne riparlerà alla fine del mercato. Un contratto attuale in scadenza nel 2026 che deve essere allungato per un’altra stagione. Dybala, si legge ancora sul quotidiano, vuole rimanere alla Roma, smentendo di fatto le parole che nella notte sono state pronunciate da Leandro Paredes durante la conferenza stampa di presentazione al Boca Juniors.

“Mi piacerebbe moltissimo che Dybala venisse al Boca – ha detto il centrocampista ex giallorosso che da ieri sera è ufficialmente un calciatore degli argentini – perché è un sogno per lui, ma ognuno ha la propria carriera e la propria vita. Se dovesse venire, sarebbe davvero bello”. Insomma, smentito il collega che ha preso un’altra strada in poche parole. La Joya è felice nella Capitale e magari in un futuro non troppo vicino potrebbe pensare ad un ritorno in Patria. Ma non è questo il momento.