Calciomercato Roma, accordo trovato: contratto fino al 2030

Il mercato della Roma è ormai prossimo ad annunciare il primo acquisto della sessione estiva 2025. Il primo rinforzo per Gian Piero Gasperini.

Il mercato presenta spesso delle pause, in attesa del momento giusto. Quello dell’annuncio ufficiale. E’ così per tutte le società, Roma inclusa. La società giallorossa dall’inizio di luglio è concentrata solo e soltanto sulla propria rosa da rafforzare in vista della stagione che verrà.

Gli ultimi giorni hanno visto il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, concentrarsi sui profili che potrebbero assicurare maggiore qualità al centrocampo di Gian Piero Gasperini.

Come sempre i nomi circolati sono diversi, alcuni praticabili altri decisamente più complicati per via dei costi di ingaggio e cartellino. Ora, però, è il momento di tentare di chiudere qualcuna delle diverse operazioni sul tavolo imbastite in queste ultime settimane.

Nella giornata di ieri, le continue oscillazioni del mercato parlavano di Richard Rios del Palmeiras, centrocampista colombiano classe 2000, come di un profilo in calo nelle quotazioni della Roma.

Ora sul fronte centrocampo Roma arrivano ulteriori novità.

Eccolo il nome nuovo per il centrocampo giallorosso

I tifosi si attendo almeno un acquisto prima dell’inizio del raduno. E chissà che la Roma e Frederic Massara non li accontentino entro il 13 luglio.

La priorità, come detto, sembra essere il centrocampo della Roma e per tale motivo che la dirigenza giallorossa si è concentrata su un unico e preciso obiettivo. Quanto annunciato dal giornalista, esperto di calciomercato, Santi Aouna, su X può indurre all’ottimismo:

“RC Lens. Accordo contrattuale raggiunto tra l’AS Roma e Neil El Aynaoui. Contratto fino a giugno 2030. Trattative in corso tra i due club“. Neil El Aynaoui, classe 2001, centrocampista marocchino, con cittadinanza francese, del Lens.

E’ lui il volto nuovo del centrocampo della Roma, la prima pietra del nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini.