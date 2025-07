Calciomercato Roma, calciatore fuori rosa e addio UFFICIALE

Il mercato della Roma è pronto a spiccare il volo. La società giallorossa ha la viva speranza di regalare a Gasperini qualche buona notizia in avvio di ritiro.

Una manciata di ore ed inizierà ufficialmente la nuova stagione della Roma. Una nuova annata che partirà sotto auspici ben diversi da quelli del recente passato.

La nuova Roma ha già cambiato volto sotto diversi, e decisivi aspetti. Ha mutato sostanzialmente lo staff tecnico e ha scelto come suo allenatore la sua ‘prima scelta assoluta’, Gian Piero Gasperini.

Toccherà adesso ad un altro nuovo arrivato, il direttore sportivo Frederic Massara, accontentare in tutto e per tutto il tecnico di Grugliasco. E l’ex dirigente del Milan, nonché della stessa Roma, ha intenzione di chiudere a breve almeno un’operazione.

Prospetto giovane ma che ha già mostrato non soltanto talento ma piena affidabilità anche in contesti di livello. Gli occhi della Roma guardano lontano. Direzione Brasile.

Caos Flamengo, ma la trattativa per Wesley prosegue

Ha terminato da pochi giorni il suo percorso al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti e per il Flamengo è già tempo di campionato.

Non è una fase tranquilla quella che sta attraversando il club brasiliano. In una nota ufficiale il Flamengo ha comunicato che Carlos Noval non è più il direttore del settore giovanile e che sarà sostituito da Alfredo Almeida.

Inoltre ge.globo.com ci fa sapere che l’attaccante Pedro non è nella lista dei convocati per la sfida che vedrà il San Paolo ospite del club rossonero. Il Flamengo ha intenzione di cedere Pedro ed è soltanto in attesa della giusta offerta.

La stessa che il club brasiliano attende dalla Roma per Wesley, profilo che la società giallorossa sta inseguendo da tempo. Anche l’esterno destro, classe 2002, non compare nella lista dei convocati del Flamengo per la prossima gara di campionato.

Un segnale che appare indicativo osservandolo da Trigoria. Fin qui la Roma ha offerto 20 milioni di euro, il Flamengo ne chiede 25. La trattativa prosegue fino alla possibile, e sempre più probabile, positiva conclusione.