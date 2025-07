Calciomercato Roma, il bomber torna da Gasperini: c’è già la formula

Calciomercato Roma, il bomber torna con Gasperini: lo ha espressamente chiesto il tecnico alla società. C’è anche la formula dell’affare

Prima è stata una voce. Adesso è diventata, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, una richiesta di Gasperini a Massara: “Lo possiamo prendere?” avrebbe chiesto il tecnico al direttore sportivo. E la porta in faccia non è stata chiusa.

Certo, serve un concatenarsi di cose. La prima che nessuno bussi alla porta della società che ne detiene il cartellino con un’offerta per prenderlo a titolo definito; la seconda che il giocatore si possa muovere solamente in prestito. Nessuno, soprattutto in Italia, ha la possibilità di strapparlo versando nelle casse del Manchester United la cifra richiesta. Diverso è il discorso se gli inglesi dovessero aprire alla possibilità di cederlo a titolo temporaneo. In questo caso la Roma ci sarebbe, eccome.

Calciomercato Roma, Gasperini ha chiesto Hojlund

Gasperini avrebbe espressamente chiesto di Hojlund, attaccante danese che il tecnico ha lanciato all’Atalanta prima che la Dea lo cedesse allo United per 70 milioni di euro. Viene da una stagione complicata con solamente dieci gol segnali e inoltre Amorim non si è ancora espresso sul suo futuro. Il giocatore da ieri è tornato ad allenarsi in Inghilterra per l’inizio della preparazione ma evidentemente non sa cosa succederà nelle prossime settimane. La Roma è alla finestra.

Dopo l’addio di Shomurodov quindi, ufficiale da ieri, e quello di Abraham prima, ufficiale da un poco di giorni, la Roma si muove per la prima linea, per dare la possibilità a Gasperini di scegliere in attacco. Hojlund, che il tecnico ovviamente conosce bene nei minimi dettagli, ha le caratteristiche giuste e arriverebbe a Trigoria per giocarsi il posto con Dovbyk o nel caso sostituirlo qualora arrivassero delle offerte monstre per l’ucraino, criticato molto, ma che ha fatto tantissimi gol alla sua prima stagione nel campionato italiano.

Non è quindi un’operazione mordi e fuggi, quella che potrebbe portare a Hojlund è una di quelle opzioni che si devono cucinare a fuoco lento, con pazienza e speranza. E lo sappiamo benissimo: alla fine i piatti che hanno bisogno di una cottura diluita nel tempo sono sempre i più buoni.