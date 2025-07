Calciomercato Roma, l’Inter copia Gasp: scambio e 22 milioni

L’Inter prova ad inserirsi su un obiettivo diretto di Gasperini: si parla di uno scambio e 22 milioni di euro sul piatto per convincere il club di appartenenza a mollare la presa

I nerazzurri sono pronti a soffiare alla Roma un difensore, che piaceva particolarmente al Gasp già dai tempi dell’Atalante. Servono almeno 22 milioni di euro e una contropartita tecnica da inserire nell’affare. Sul ragazzo ci sono anche altre squadre top a livello europeo.

In questo momento ci sono diverse squadre di Serie A che stanno cercando difensori di livello per rinforzare la propria rosa. Ad esempio la Roma di Gasperini si è messa in lista per il greco del West Ham Mavropanos, provando a strapparlo in prestito con diritto di riscatto. Operazioni complicate come quella che vede il Milan su un centrocampista svizzero, Jashari, che ha impressionato tutti con la maglia del Bruges. Proprio con la maglia del club belga milita anche un difensore che era entrato nel mirino di Gasperini già ai tempi dell’Atalanta e che piaceva alla Roma di Ghisolfi.

Stiamo parlando del centrale dell’Ecuador Joel Ordonez, che è cresciuto in modo esponenziale nelle ultime due stagioni e sembra pronto al grande salto in una big europea. Su Ordonez, oltre a Inter e Roma ci sono anche diversi club di Premier League e una big francese.

L’Inter si inserisce nella corsa a Ordonez: per la Roma costa troppo

Secondo quanto riferito da alcuni insider di mercato su X, durante l’incontro di giovedì con il Bruges, l’Inter ha cercato di trovare un accordo per Jashari, proponendo 30 milioni di euro più Stankovic. Ma la vera notizia è che oltre a Jashari i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per Ordonez, mettendo sul piatto sempre il cartellino del portiere figlio d’arte più una cifra di circa 22 milioni di euro.

La Roma, che aveva seguito a lungo Ordonez, non è in grado di poter rilanciare a certe cifre e per questo al momento sta cercando di monitorare altri tipi di difensori. Tra i preferiti di Massara resta sempre Lucumì, per il quale si potrebbe mettere in piedi una trattativa in prestito con obbligo di riscatto, andando a coprire i quasi 20 milioni di euro che rappresentano la quota minima accettabile per i rossoblu.