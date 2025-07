Calciomercato Roma, nerazzurri beffati: Guardiola lo manda in prestito

Guardiola lo lascia andare in prestito e sul ragazzo piomba anche la Roma: attenzione ai nerazzurri che potrebbero essere beffati proprio sul più bello

Il Manchester City non ha intenzione di tenere per la prossima stagione un giovane talento che ha fatto molto parlare di sé in questi mesi. Può essere una soluzione perfetta anche per la Roma di Gasperini. Al momento la trattativa deve ancora decollare.

In questo momento la Roma si sta concentrando su diversi ruoli, per rinforzare la rosa di Gasperini prima dell’inizio del ritiro di Trigoria. Richard Rios resta il principale obiettivo per il centrocampo, mentre sembra ormai scontato che l’esterno destro titolare sarà Wesley del Flamengo. In attacco si punta a strappare il prestito di Ferguson dal Brighton, con un occhio particolare anche a Hojlund.

C’è poi sempre da individuare anche una seconda punta, un esterno offensivo che sappia saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Piede destro, che parte da sinistra e possa completare la batterie dei trequartisti con Soulé, Dybala e Pellegrini. Un nome nuovo accostato ai giallorossi è quello di James McAtee, gioiello del Manchester City e della nazionale Under21 dell’Inghilterra.

La Roma in pressing sul City per McAtee: sul ragazzo c’è anche l’Atalanta

Secondo il Daily Mail, il Nottingham Forest ha aumentato il suo interesse per il centrocampista del Manchester City James McAtee, classe 2002, recentemente anche impegnato agli Europei di categoria in Slovacchia.

Il ventiduenne è pronto a lasciare il Manchester City quest’estate e su di lui oltre al Forest ci sono anche diverse squadre italiane. La Fiorentina ha fatto un sondaggio e anche l’Atalanta sembrava essere tra quelle più interessate. La Roma di Gasperini ha messo gli occhi sul centrocampista offensivo, che potrebbe fare proprio al caso del 3-4-2-1 in mente al tecnico piemontese.

McAtee è alla ricerca di una nuova sfida per fare il passo successivo nella sua carriera dopo non essere riuscito a inserirsi nella formazione titolare di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo ha aperto alla possibilità del prestito e ora starà al ragazzo decidere la sua futura destinazione.

McAtee ha preso d’assalto gli Europei Under21, contribuendo al successo dell’Inghilterra con un gol e due assist in sei partite.