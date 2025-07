Dall’Inter alla Roma, adesso è finita: 30 milioni e doppio addio

30 milioni e doppio addio, adesso è finita davvero: trattativa ‘chiusa’ per Roma e Inter. Ecco le ultime di calciomercato.

Le ultime ore stanno restituendo grandi novità e cambiamenti, in casa Roma e non solo. L’attenzione degli addetti ai lavori di Trigoria, in questa fase, permette di registrare un importante lavoro sul fronte delle uscite, come testimoniano le recentissimi ufficialità di queste ore, cui potrebbero ben presto aggiungersi cambiamenti importanti anche sul fronte delle entrate.

Qui, Massara e colleghi restano molto attenti, al fine di accontentare Gasperini e implementare la rosa con qualità e colpi ben mirati. I nomi più caldi, come noto, restano quelli legati al campionato brasiliano, senza, però, ovviamente dimenticare i tanti altri scenari europei sui quali la Roma continua ad essere attivamente attenta.

Più nello specifico, abbiamo visto come in queste ore i giallorossi abbiano ufficialmente chiosato due degli affari in uscita che avevano maggiormente generato attenzione in questi ultimi giorni, con i passaggi di Shomurodov all’Istanbul Basaksehir e quello di Paredes al Boca Juniors.

I due giocatori, reduci da una stagione nel complesso positiva, hanno salutato squadra e tifosi, pronti adesso a mettersi in gioco a latitudini diverse e in campionati abbastanza dissimili dal nostro. Intanto, con un discorso apertissimo proprio per quel Ferguson che dovrebbe prendere il posto di Shomurodov come vice-Dovbyk, non stanno mancando notizie nemmeno sul fronte in entrata legata al centrocampo.

Calciomercato Roma e Inter, niente Kokcu: 30 milioni e firma col Besiktas

L’addio di Paredes, come noto, oltre a legarsi alla comune volontà col Boca Juniors di ricongiungere le rispettive strade, va letto anche come necessità di modificare la regione centrale di campo da consegnare a Gasperini, che ha avanzato in tal senso richieste ben specifiche.

Interviene, a questo punto, proprio uno di quei due nomi del campionato brasiliano cui fatto allusione sopra: trattasi, chiaramente, di Rios del Palmeiras, che resta graditissimo in quel di Trigoria, ma un cui approdo a Roma è ancora tutt’altro che scontato e frutto possibile di un’evoluzione in pieno divenire. Proprio mentre il suo nome resta in lizza per Massara e colleghi, intanto, si è prossimi al depennare ufficialmente quello di un giocatore riaccostato ai giallorossi e finito nel recente mirino anche dell’Inter.

Trattasi di Kokcu del Benfica, noto profilo già ai tempi del Feyenoord: ricercato anche dalla Premier League, Kokcu ha alla fine accettato la causa turca del Besiktas. A riferirlo, è il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, che parla di un’operazione complessiva da 30 milioni, di cui 5 milioni di bonus.

Come scrive anche Fabrizio Romano, la trattativa è di fatto delineata, con un accordo complessivo tra i club e anche con lo stesso calciatore, ormai prossimo a iniziare una nuova avventura in Turchia, dove approderà con lo status di top player e di uno dei volti maggiormente ambiti e importanti di questi mesi.