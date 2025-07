Juve e Milan si mangiano le mani: arriva l’offerta irrinunciabile

Bianconeri e rossoneri anticipati sul più bello: la proposta rimescola tutte le carte in tavola. Ecco tutti i dettagli

Lavori in corso. In attesa di definire con i crismi dell’ufficialità l’ennesimo restyling dirigenziale, la Juventus studia con attenzione le prossime mosse di mercato. Un ruolo importante sarà svolto in questo dal capitolo cessioni dalle quali l’area tecnica bianconera si aspetta di ricavare un tesoretto da poter investire in tempi relativamente brevi.

In maniera significativa, si coniugano proprio in questo senso le ultime indiscrezioni riguardanti non solo il futuro di Vlahovic ma anche quello di Alberto Costa. Dal canto suo, Comolli sembra avere le idee piuttosto chiare sui prossimi obiettivi a cui dare la caccia. Oltre ai contatti sempre più fitti con il Psg per provare a prolungare il prestito di Randal Kolo Muani, da segnalare la trattativa con il Porto per Francisco Conceiçao, considerato il primo obiettivo in qualità di esterno offensivo. La distanza tra le richieste dei lusitani e la proposta messa sul piatto dalla ‘Vecchia Signora’ è sempre più vicina ad essere ricucita al punto che la svolta definitiva è attesa già nei prossimi giorni. Ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus e Milan, proposta clamorosa e nuovo ribaltone

In ottica bianconera è infatti ritornata prepotentemente in auge la candidatura di Granit Xhaka. Il centrocampista elvetico non è considerato il perno del nuovo progetto tecnico del Bayern Leverkusen; ragion per cui, ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Accostato a Milan e Juve, l’ex metronomo dell’Arsenal avrebbe però calamitato anche l’interesse di diversi club sauditi. A riferirlo è footmercato.net che svela come il 32 enne centrocampista delle ‘Aspirine’ sia diventato l’obiettivo numero uno del Neom. Il club saudita, resosi già protagonista con gli acquisti di Alexandre Lacazette e Marcin Bulka, ha deciso di puntare su un profilo d’esperienza come Christophe Galtier che conosce molto bene il calcio europeo.

Facendo leva su quest’aspetto (oltre che su una disponibilità economica che definire importante sarebbe solo un eufemismo), il Neom sarebbe pronto a ricoprire d’oro Xhaka, obiettivo sempre più completo della compagine saudita. Juve e Milan saranno chiamate ad alzare bandiera bianca sul fronte legato al mediano elvetico? Ai posteri l’ardua sentenza.