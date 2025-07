Osimhen alla Juventus: cifre UFFICIALI e data già fissata

La vicenda di mercato che vede protagonista il fuoriclasse nigeriano del Napoli si tinge di giallo quando sembrava ad un passo dalla conclusione.

Il mercato della Juventus continua a ruotare attorno al nome dell’attaccante che si andrà ad aggiungere a Jonathan David, arrivato dal Lille a parametro zero.

Nella mente del direttore generale bianconero, Damien Comolli, vi sarebbe, il condizionale in questo caso è più che d’obbligo, la cessione di Dusan Vlahovic per poi puntare l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus: Victor Osimhen.

La straordinaria stagione con la maglia del Galatasaray, 37 reti in 41 partite, con tanto di titolo di campione di Turchia, ha confermato, una volta di più, l’assoluto spessore del 27enne attaccante nigeriano ancora di proprietà del Napoli.

Da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli il punto di vista della Juventus riguardo l’attaccante di riferimento non è cambiato di una virgola ma negli ultimi giorni Victor Osimhen sembrava diventato un sogno oramai irraggiungibile.

Osimhen alla Juventus, il discorso si riapre?

Sembrava tutto fatto tra il Napoli ed il Galatasaray, pronto a mettere sul tavolo i 75 milioni di euro della clausola del nigeriano ed accontentare, quindi, le intransigenti richieste del patron partenopeo.

Ma qualcosa è accaduto, come confermato dal post su X di Giovanni Albanese: “OSIMHEN GALATASARAY può SALTARE, la JUVENTUS è alla FINESTRA“. Il Napoli è infatti ancora in attesa delle richieste garanzie bancarie ed è per tale motivo che il club azzurro ha bloccato la trattativa.

Pertanto un affare che sembrava in dirittura d’arrivo, in attesa solo delle canoniche firme, si può improvvisamente, ed inaspettatamente, riaprire con la Juventus che, al contrario, sembrava avesse messo una pietra tombale sulla possibile operazione Osimhen, e che ora può riprendere a sperare.

Il 15 luglio scade la clausola di Victor Osimhen pari a 75 milioni di euro valida solo per l’estero. Dal 16 luglio si potrebbero aprire nuovi scenari per tutte quelle società che puntano ancora l’attaccante nigeriano, Juventus inclusa. Il Napoli si radunerà il 17 luglio.

La speranza bianconera viene pienamente colta anche dall’Agenzia di Scommesse Sisal. Il passaggio di Victor Osimhen alla Juventus è ora quotato ‘soltanto’ a 3.00. C’è chi giura di aver visto un sorriso appena abbozzato sul volto di Damien Comolli.