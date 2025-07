Rios alla Roma, bomba dalla Colombia: firma fino al 2030 e cifre svelate

Calciomercato Roma, dalla Colombia non hanno dubbi: Rios da Gasperini e firma fino al 2030. Ecco tutte le cifre.

I nomi fin qui emersi in casa Roma per la corrente parentesi di calciomercato lasciano ben intendere le visioni e le volontà degli addetti ai lavori di Trigoria. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, avallato dallo stesso Claudio Ranieri, l’intenzione è palesemente stata quella di porre nuove basi progettuali all’interno del mondo giallorosso, catalizzando un percorso volto ad evitare gli errori del passato e a condurre, nel tempo e in modo sostenibile, la Roma a livelli sempre più importanti.

Se si riavvolge il nastro delle conferenze stampa dello scorso anno da parte di Claudio Ranieri, la visione in quel di Trigoria è da tempo chiara, con la conferma ufficiale arrivata dalla presentazione dello stesso Gasperini lo scorso mese, quando ha parlato apertamente di necessità di arrivare in Champions League e, con ancora maggiore consapevolezza, anche delle questioni finanziarie di cui è stato avvisato prima di sottoscrivere il contratto.

Queste ultime, ad ogni modo, non paiono destinate ad escludere la Roma dalla possibilità di ingaggiare profili importanti e ben mirati, che si sposino felicemente con le opportunità economiche e le esigenze tecniche.

Calciomercato Roma, tutte le cifre dalla Colombia sulla presunta firma di Rios: contratto milionario fino al 2030

In questa parentesi, contraddistinta dalle uscite di giocatori come Paredes e Shomurodov, si è già avuto modo di assistere alla firma di Mile Svilar, blindato fino al 2030 a conferma della nobiltà progettuale apparecchiata da Ranieri e colleghi.

Ora, la palla continuerà a dover essere giocata da Massara e adepti anche sul fronte delle entrate, dove i giallorossi paiono aver messo nel mirino un insieme di nomi ben preciso. Nello specifico, sono i due profili del campionato brasiliano, Rios del Palmeiras e Wesley del Flamengo, ad aver generato le attenzioni principali, alla luce delle note esigenze di assicurare dinamismo e qualità a Gasperini, in corsia e in una regione mediana dove l’unico inamovibile resta Manu Konè.

Il grande nome è quello del su citato Rios, valutato circa 30 milioni di euro e al centro di una trattativa che la Roma continua a portare avanti ma che, soprattutto nelle ultime ore, aveva lasciato intendere come fosse necessario pazientare ulteriormente per trovare il chiavistello decisivo.

Le ultime notizie provenienti dalla Colombia paiono, però, sorridere ai tifosi della Roma, con il portale Digame.com che si è sbilanciato apertamente sul futuro del centrocampista. Stando a quanto si legge, infatti, Rios sarebbe molto vicino all’approdo nella Capitale, con una trattativa che dovrebbe far registrare al Palmeiras un incasso di circa 25 milioni di euro. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2030, da 2.6 milioni di euro all’anno.