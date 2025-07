Vlahovic al posto di Osimhen: lo scambio di attaccanti è già chiuso

Vlahovic al posto di Osimhen: in Serie A è partito il valzer delle punte e lo scambio degli attaccanti è chiuso dopo poche ore. La situazione

La Juve ha un problema ed è Vlahovic. Il Napoli ne ha un altro, ed è Osimhen. Quindi le due squadre vorrebbero risolverli nel minro tempo possibile per poi concentrarsi in maniera definitiva sugli obiettivi, soprattutto per i costi che ci sono dietro questi due calciatori.

Il passaggio di Retegui in Arabia Saudita ha di fatto aperto il valzer degli attaccanti. E il Napoli, a differenza di quanto scritto ieri dalla Rai, non starebbe pensando a Vlahovic. L’affondo è per Lucca dell’Udinese anche se in questo momento c’è da tenere in considerazione il possibile assalto dell’Udinese e quello del Milan, che sta pensando all’azzurro. Ma i campani vogliono chiudere e hanno offerto, secondo le informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, 35 milioni di euro. Qualora si dovesse arrivare a 40 allora è fatta.

Vlahovic al posto di Osimhen: è chiusa

E questo ovviamente costringe la Juventus intanto ad aspettare quella che potrebbe essere l’offerta giusta per quanto riguarda il proprio attaccante da spedire presto visto il contratto in scadenza. Ma se da un lato qui c’è solo attesa per un addio, dall’altro viste le difficoltà del Napoli di cedere Osimhen al Galatasaray – non è arrivata la garanzia che chiedeva De Laurentiis per il pagamento – rimette in corsa i bianconeri per il nigeriano.

Il 15 luglio, quindi tra pochi giorni, scade la clausola valida solo per l’estero che vede protagonista il calciatore. E da quel momento in poi i bianconeri possono trattare. Certo, sarà difficile riuscire a trovare una sponda per chiudere l’affare e soprattutto trovare uno sconto, ma si sa il mercato lascia sempre le porte sospese fin quando non c’è un annuncio ufficiale. Di fatto, Osimhen è ancora in corsa per diventare il nuovo attaccante della Juventus, Vlahovic invece non lo è più per diventare quello del Napoli.