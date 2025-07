Arriva la Roma in corsia: tiro mancino e affare anticipato

Il mercato della Roma, che continua a lavorare su diversi fronti, sembra ora concentrarsi sulle proprie corsie esterne. Quale il nuovo obiettivo?

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini attira giovani profili, e non soltanto, come il miele gli orsi. Pertanto scorrono, uno dietro l’altro, nomi e valutazioni di ogni sorta.

Nonostante sia già tempo di raduno la società giallorossa non intende agire precipitosamente. La fretta, soprattutto, in ambito di calciomercato, induce spesso all’errore ‘tecnico’ e a valutazioni che un attimo dopo si rivelano ‘eccessivamente’ errate.

Difesa, centrocampo ed attacco avranno i necessari rinforzi richiesti dal tecnico di Grugliasco. Occorre, però, individuare da subito i prospetti più idonei all’idea di Roma che ha in testa il nuovo tecnico.

E per quanto riguarda la corsia mancina nella lista del direttore tecnico, Frederic Massara, sembra essere spuntato un nome nuovo. Anche in questo caso trattasi di un profilo giovane che ha, però, già avuto modo di mettersi in luce. Di chi si tratta?

Può essere Nazinho il nome nuovo per la corsia mancina della Roma?

La nuova dritta di mercato riguardante la Roma l’ha fornita direttamente il quotidiano portoghese Record.

Secondo quanto risulta al media lusitano per la corsia mancina la società giallorossa starebbe valutando anche Flávio Nazinho, classe 2003, talento portoghese cresciuto nello Sporting Lisbona e da due stagioni nelle fila del Cercle Brugge.

Secondo quanto riportato da Record altri due club, Real Sociedad e Celtic, si mostrerebbero interessate al classe 2003 portoghese. Qualora il Cercle Brugge entrasse nell’ordine di idee di cedere Flávio Nazinho dovrebbe versare una percentuale del 15% sulla futura rivendita allo Sporting Lisbona.

Nella passata stagione lo Sporting Lisbona ha ceduto il giovane esterno mancino per una cifra pari a 1 milione di euro più un altro milione di euro di bonus ottenendo, però, la già menzionata percentuale del 15%. Un nome papabile per la nuova, e giovane, Roma di Gian Piero Gasperini.