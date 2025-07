Calciomercato Roma, gioiello ‘in copertina’: comunicato UFFICIALE

Il mercato della Roma è in fermento in attesa del grande colpo. Le trattative aperte sul tavolo di Massara sono diverse, occorre soltanto sapere quale si chiuderà prima.

Quale sarà il primo vero rinforzo della Roma? La domanda circola ansiosamente tra i tifosi giallorossi pronti ad accogliere in un caldo abbraccio, è proprio il caso di dirlo, la loro squadra del cuore nel giorno del suo raduno.

Un raduno che probabilmente non sarà bagnato da nessun annuncio ufficiale in ambito di mercato anche se il lavoro di Frederic Massara non conosce soste. Le indicazioni di Gian Piero Gasperini sono chiare così come i profili che meglio potrebbero integrarsi, e da subito, al sistema di gioco del tecnico di Grugliasco.

Vi sono prospetti che paiono più vicini alla Roma rispetto ad altri per i quali occorrerà, forse, maggiore pazienza nonché un’offerta economica migliore e più convincente. Dal Brasile, intanto, giungono segnali incoraggianti riguardo il difensore brasiliano Wesley.

Il Flamengo ‘avvisa’ la Roma: le ultime su Wesley

Il suo nome circola oramai con insistenza da diverse settimane in ottica mercato della Roma.

Wesley, classe 2003, difensore del Flamengo e della nazionale brasiliana, è profilo che è riuscito ad attirare attorno a sé le attenzioni di diversi top club europei, Juventus inclusa. La Roma, però rappresenta la pista più calda.

Il Flamengo ha da poco terminato il suo cammino al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti ed è già pronto a tuffarsi nel campionato. La sfida contro il San Paolo è stata lanciata da un caldo annuncio dal club rossonero:

“Ciao, Nazione! Guardate la squadra del Mengão per la partita di oggi contro il São Paulo nella 13ª giornata del @brasileirao al @maracana! FORZA FLAMENGO!“, accanto alla didascalia ecco una foto che vede in primo piano esattamente il terzino Wesley.

Alô, Nação! Confira os relacionados do Mengão para a partida de hoje contra o São Paulo pela 13ª rodada do @brasileirao no @maracana! VAMOS, FLAMENGO!#Matchday #FLAxSPO pic.twitter.com/uxoqySZOw5 — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2025

Un messaggio cifrato alla Roma, e se si quale? A Trigoria, però, attendono fiduciosi la felice conclusione della trattativa.