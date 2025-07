Calciomercato Roma, se ne va da Mourinho: nuova offerta e Juve ko

Sono giorni intensi in casa Roma. Il ritiro si avvicina e lo si vorrebbe ‘bagnare’ con un grande nome. Lo Special One è un concorrente ostico ma non per i giallorossi.

Le trattative di mercato in casa Roma proseguono con celerità in attesa di qualche imminente ‘fumata bianca’. Nonostante le idee siano chiare, soprattutto quelle di Gian Piero Gasperini, gli immancabili imprevisti del mercato, sembrano sempre favorire i tempi lunghi.

Il nuovo tecnico della Roma spera che a breve possa avere qualcuna delle novità che ha richiesto alla società giallorossa. Il mese di giugno è stato dedicato ad altro ma ora occorre recuperare in fretta.

Domenica la Roma si radunerà ed almeno un volto nuovo sarebbe un segnale positivo lanciato all’intero ambiente. La proprietà americana si attende risultati importanti e questa volta la mancata qualificazione alla Champions League non darà accettata passivamente.

Pertanto dentro pichi volti nuovi ma che possano assicurare al tecnico di Grugliasco immediata affidabilità. I nomi presenti sul taccuino di Frederic Massara la possono garantire. Tutti.

Mourinho sorpassa la Juventus per Bissouma

Le novità di mercato giallorosse andranno a ritoccare la rosa nei diversi reparti. Per la mediana di Gian Piero Gasperini il direttore sportivo ha messo gli occhi addosso a Richard Rios, classe 2000, centrocampista colombiano del Palmeiras.

Richard Rios è il prescelto ma il mercato insegna che per ogni obiettivo occorre sempre avere almeno un piano B. E sul piano B della Roma vi sono novità rese note su X da Yağız Sabuncuoglu:

“Il Fenerbahce ha avviato contatti ufficiali con Yves Bissouma e il Tottenham“. Il centrocampista Yves Bissouma, classe 1996, rappresenta prospetto che assicura anche esperienza ma presenta elevati costi sia di cartellino che di ingaggio.

Il club turco guidato, da José Mourinho, potrebbe quindi trovare la strada spianata e portare in Turchia il centrocampista maliano. L’eventuale passaggio di Yves Bissouma al Fenerbahce rappresenterebbe, invece, un problema per la Juventus che ritiene il classe 1996 prospetto spendibile per il prossimo centrocampo di Igor Tudor.

La priorità giallorossa per il centrocampo ha decisamente un altro volto. Che si spera di annunciare a breve.