Scambio con Douglas Luiz, altro che Sancho: ribaltone Juventus

Scambio con Douglas Luiz e addio a Sancho, le ultime di calciomercato hanno del clamoroso: il ribaltone in casa Juventus è seriìvito!

La Juventus è certamente una delle squadre maggiormente destinata a distinguersi per operazioni e modifiche nel corso di questa parentesi di calciomercato. Al termine di un campionato complicato e conclusosi solamente in extremis con l’approdo in Champions League, ai danni della stessa Roma, in quel di Torino si è avviato un insieme di valutazioni volto a porre nuove basi per la creazione di un ennesimo progetto dopo il fallimento ufficiale, datato a fine marzo, di Thiago Motta.

Una delle prime decisioni ha riguardato la conferma di Igor Tudor che, seppur non immediata, ha confermato la fiducia del mondo strisciato nei confronti del tecnico ex Hellas Verona e Udinese, distintosi per un buon impatto nel rush finale di stagione per il quale era stato chiamato. La palla, ora, passa a Comolli e colleghi che, nell’insieme di valutazioni più latamente dirigenziali e societarie, non potranno prescindere dal fronteggiare un corpo di questioni maggiormente irrelate al calciomercato e alla costruzione della squadra da consegnare allo stesso Tudor.

La giornata odierna, nello specifico, è stata molto importante per la nomina di Modesto come direttore dell’area tecnica, frutto di valutazioni da parte dello stesso Comolli, che individuato nell’ex Monza la giusta soluzione per la società. Intanto, ovviamente, il calciomercato non si è mai fermato e, per ora, ha visto la Juventus fare i conti con una molteplicità di aspetti.

Tra quelli maggiormente urgenti si segnala ancora quello relativo a Dusan Vlahovic e ad una delicatissima posizione contrattuale, che sta costringendo gli addetti ai lavori a trovare un complicato compromesso prima della scadenza, fissata al 2026. Intanto, dopo la firma dello svincolato David, a Torino continuano a valutare altri nomi per l’attacco, con il complicato ma non ufficialmente depennato Osimhem e con la risalita in cattedra di un profilo tutt’altro che anonimo.

Rashford, la Juventus fa sul serio: le ultime dall’Inghilterra

Trattasi di Marcus Rashford, da anni non più centrale al Manchester United, dove continua a rappresentare più un oggetto di valutazione per cercare soluzioni, piuttosto che una risorsa, come un tempo. Reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa, Rashford è profilo graditio anche al Barcellona, oltre che ad essere stato accostato anche al Milan.

Stando a quanto riferiscono le penne del The Sun, però, l’attaccante sarebbe ora schizzato in cima alle priorità della Juventus, che starebbe cercando di assicurarsi un volto importante in questo reparto. A Torino, nello specifico, avrebbero accelerato le tempistiche, giocando altresì sul condivido anelito dei Red Devils di assicurargli un’uscita e una vicendevolmente gradita soluzione.

La sua estraneità al progetto è stata confermata anche dalla mancata partecipazione nella giornata di ieri con la prima squadra; la Juve, dal proprio canto, viene definita fiduciosa di un ingaggio tempestivo e ben mirato nel corso di quest’estate. Il club d’oltremanica cerca una soluzione tempestiva, evitando pretese o atteggiamenti che blocchino un affare che intendono chiudere nel minor tempo possibile. E la Juventus ha tutti gli interessi del caso ad accodarsi a questa situazione, con anche eventuali possibilità di coinvolgere Douglas Luiz nei discorsi.

Il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a dimostrare il suo valore ed era stato ipotizzato anche un suo impiego come pedina di scambio proprio con il Manchester United per arrivare a Sancho. Da non escludersi, ora, un suo impiego nella trattativa Rashford, che gli assicurerebbe un immediato ritorno in Premier League.