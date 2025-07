Scambio con Pulisic: colpo di scena Juventus

Nuovo incrocio stellare tra il Milan e i bianconeri: la proposta fa saltare il banco aprendo le porte a clamorosi scenari

Dopo aver visto sfumare un’altra pista per la corsia mancina, con Archie Brown che alla fine ha accettato la proposta messa sul piatto dal Fenerbahçe, il Milan è chiamato a rivedere le proprie strategie. Il mercato in entrata dei rossoneri vive attualmente una fase di stallo acuita dalla posizione intransigente assunta dal Club Brugge sul fronte Jashari.

Dopo aver ufficializzato l’innesto di Ricci, Tare non è infatti riuscito ad imprimere quello sprint atteso per rimpolpare una squadra da rivoluzionare in settori non banali del campo. Le partenze di Theo Hernandez e Reijnders – in sostanza – non sono state ancora rimpiazzate: l’ex centrocampista del Torino e Luka Modric occupano infatti altre zone di campo. Il tutto senza trascurare la possibilità – alla fine neanche troppo remota qualora dovessero arrivare offerte di un certo tipo – di perdere altri big. Proprio in quest’ottica vanno lette le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Christian Pulisic.

Calciomercato Juventus e Milan, affare da urlo: scambio a sorpresa

L’esterno offensivo statunitense dovrebbe essere uno dei punti fermi dello scacchiere di Allegri. Nonostante l’ottimismo fatto trapelare da Igli Tare a margine dell’incontro con la stampa avvenuto qualche settimana fa a Casa Milan, però, il condizionale è d’obbligo. Il motivo, se non altro, è da ascrivere alle sirene arabe che sono ritornate a suonare con una certa insistenza per l’ex stella del Chelsea.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Rudy Galetti, l’Al Nassr avrebbe messo in cima alla lista delle sue priorità proprio il calciatore del Milan. L’idea del club saudita – tra le cui file milita Cristiano Ronaldo – sarebbe quella di intavolare con i rossoneri una trattativa allargata inserendo nell’affare Aymeric Laporte. Dal canto suo, l’ex difensore di Manchester City e Athletic Club di Bilbao (tra le altre) rappresenta una delle opzioni valutate dalla Juventus per il pacchetto arretrato: un eventuale intreccio che rischia dunque di tagliar fuori proprio i bianconeri se si dovessero realmente creare le premesse per intavolare la trattativa.

Che il Milan possa vedersi costretto a cedere Pulisic al cospetto di un’offerta irrinunciabile? Ancora prematuro sbilanciarsi a tal proposito, ma non sono escluse clamorose novità soprattutto se il pressing dell’Al Nassr dovesse intensificarsi. Allegri, intanto, aspetta i rinforzi richiesti…