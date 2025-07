Sesko in Serie A: la comunicazione è già arrivata

Di solito il mercato inizia ad infiammarsi quando scendono in pista i grandi attaccanti. Ora le grandi d’Europa sono alla ricerca dei grandi attaccanti.

Sembra arrivano il momento in cui il mercato è pronto a decollare. Per farlo deve necessariamente mettere sul tavolo i nomi in grado di accendere fantasie e trattative milionarie.

In tal senso non vi sono ruoli paragonabili a quello dell’attaccante. Soltanto coloro in grado di andare costantemente in doppia cifra realizzativa, indipendentemente dal torneo che li vede come protagonisti, sono in grado di imprimere sterzate impensabili al mercato.

Victor Osimhen si sta sempre più avvicinando al Galatasaray, formazione nella quale ha militato in prestito nell’ultima stagione. Aurelio De Laurentiis attende che il club turco stacchi l’assegno da 75 milioni di euro e fornisca le necessarie garanzie per salutare l’attaccante nigeriano protagonista assoluto dello scudetto numero 3 dei partenopei.

Šeško, ipotesi Juve possibile?

L’Arsenal è da tempo alla ricerca di un numero nove in grado di assicurare le reti che possano finalmente regalare la Premier League ai Gunners guidati dal tecnico Mikel Arteta.

C’è stato un tempo in cui il club londinese ha pensato anche a Dusan Vlahovic ma ora il suo presente ed il suo futuro sembrano avere decisamente i tratti di Viktor Gyokeres, classe 1998, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Il campione svedese è in rotta con il suo club e vuole soltanto la Premier League e l’Arsenal.

In Europa c’è poi un altro grande talento. Classe 2003, nazionale sloveno ed attaccante del RB Lipsia, Benjamin Šeško è un altro sogno proibito di diversi club, europei e non soltanto. Infatti anche l’immancabile Arabia Saudita, con l‘Al-Hilal in pole position, pensa al giovane talento sloveno pronta a mettere sul tavolo qualcuna delle sue multimilionarie proposte.

Come ci informa teamtalk.com, sfumata ormai l’ipotesi Arsenal nel futuro di Benjamin Šeško potrebbe esserci la Serie A. Due club italiani sarebbero infatti sulle sue tracce. Un club interessato al campione sloveno potrebbe essere la Juventus che, perso Osimhen, sta pensando ad un altro grande attaccante da affiancare al nuovo acquisto Jonathan David.

Il club tedesco, però, non ha alcuna necessità di cedere il suo gioiello e se decidesse di farlo è soltanto perché è arrivata l’offerta giusta da 90 milioni di euro. Questa è infatti la valutazione del RB Lipsia per Benjamin igor tudor . Se già la valutazione di Victor Osimhen, 75 milioni di euro, era ritenuta inavvicinabile dalla Juventus, figuriamoci quella da 90 milioni di euro.