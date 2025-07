Accordo da 60 milioni: i Friedkin chiudono la cessione

Accordo da 60 milioni di euro: i Friedkin sono pronti a chiudere la cessione per rimanere dentro i paletti. Cosa sta succedendo

Alla fine i Friedkin, con la Roma, sono riusciti a stare dentro i paletti, o quasi, imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Alla società giallorossa è stata comminata una multa di 3 milioni di euro. Quindi verrà pagata e almeno per quest’anno è tutto sistemato. Poi si vedrà.

Ma anche in Inghilterra, i Friedkin – che lo scorso gennaio hanno rilevato l’Everton – hanno di questo tipo di problemi. Lo scorso anno la squadra, quando ancora non era di proprietà degli americani, è stata penalizzata di otto punti in classifica e questo aveva fatto scattare l’allarme. Poi tutto è rientrato anche se, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, potrebbe arrivare una cessione clamorosa.

I Friedkin vendono l’Everton femminile: 60 milioni

Al sito citato prima ha parlato Borson, esperto di finanza: “Sembra che si stiano almeno preparando a spostare gli asset fuori dal gruppo per scopi PSR (che sarebbero le regole finanziarie in Inghilterra, ndr). Naturalmente, suggeriranno che non ha nulla a che fare con il PSR. Lo fanno sempre. Diranno che è tutto strategico, ma sospetto che sia legato al PSR.

“In questo momento, la mia ipotesi migliore – ha continuato Borson – sarebbe che si tratti di accordi che avverranno per diciamo 50-60 milioni di sterline nella stagione in corso, l’anno finanziario in corso, e che poi daranno loro in termini di PSR ulteriore margine di manovra. Ma ovviamente, non funzionano per gli scopi della Uefa se dovessero qualificarsi” ha concluso. Ricordiamo che dopo la costruzione del nuovo stadio dell’Everton, i Friedkin hanno deciso che Goodisoon Park verrà utilizzato nel corso della prossima annata appunto per le giovanili e per la squadra femminile. E visti gli investimenti che hanno fatto anche a Roma nel comparto femminile, crediamo che prima di cedere la società faranno ulteriori valutazioni. Vedremo come andrà a finire.