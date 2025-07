Altro che Roma: Rios, fuori un’altra

Nel giorno del raduno della Roma a Trigoria non è comparso alcun volto nuovo. Forse Gian Piero Gasperini si attendeva un ‘regalo’ di benvenuto.

Pronti, via. La Roma ha ricevuto l’abbraccio del suo popolo per la prima giornata della nuova stagione. Non vi sono volti nuovi nella rosa giallorossa. Al momento.

Gian Piero Gasperini si augurava che questo suo esordio a Trigoria venisse allietato ‘concretamente’ con uno o due ‘regali’ tra quelli richiesti e fatti inserire nella lista del direttore sportivo, Frederic Massara.

Il mercato, però, ha anche i suoi tempi che spesso non coincidono con i tempi, e le priorità delle diverse società. La Roma ha intenzione di soddisfare al più presto almeno un paio delle richieste del nuovo tecnico giallorosso.

E che qualcosa si muova dalle parti di Trigoria lo si evince anche dalle trattative intavolate da altri club, a centinaia di chilometri di distanza dalla capitale. Conferme ‘indirette’ che hanno, però, quasi pari valenza di quelle ‘ufficiali’.

La concorrenza vira altrove

Uno dei nomi che circolano di più in questi giorni. in ottica mercato della Roma, è senza dubbio quello di Richard Rios.

Classe 2000, centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana, rappresenta un prospetto entrato nei radar di diversi top club. Anche il Benfica aveva pensato al 25enne colombiano per il suo centrocampo salvo poi dirottare altrove le sue attenzioni.

E’ un post pubblicato su X da César Luis Merlo a fare luce sul più recente cambio di rotta sul mercato del noto club lusitano:

“Il Benfica si sta muovendo per acquistare Enzo Barrenechea, che si è distinto nella scorsa stagione al Valencia. I portoghesi stanno cercando di acquistarlo dall’Aston Villa.

Il Porto lo segue, ma oggi corre da dietro“.

Il Benfica ha ora come obiettivo per il suo centrocampo l’ex talento argentino della Juventus, classe 2001, Enzo Barrenechea, accostato non troppo tempo fa anche alla Roma quando il suo direttore sportivo era ancora Florent Ghisolfi che sognava di affiancarlo a Matias Soulé.

Radiomercato indica Richard Rios in direzione Roma. Da qui la decisione del Benfica di virare su Enzo Barrenechea.