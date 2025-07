Colpo di scena Roma: firma lampo e ingaggio ridotto

Nel momento in cui la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a dare inizio al raduno ed alla nuova stagione, il mercato giallorosso procede a singhiozzo.

La scelta del nuovo tecnico la Roma l’ha valutata attentamente. Non solo per non ripetere i catastrofici errori iniziali della passata stagione con due allenatori esonerati in soli quattro mesi, ma anche perché la scelta di un tecnico indica la direzione che la società intende intraprendere.

Se si è scelto un tecnico del livello di Gian Piero Gasperini è perché non soltanto si intende proseguire il più volte celebrato percorso di crescita ma l’obiettivo dichiarato implicitamente è di portare la Roma, stabilmente, tra le prime quattro squadre del campionato italiano.

Obiettivo Champions League che dovrà diventare, fin dalla prossima stagione, l’obiettivo minimo da centrare. Per il prestigio della società capitolina ed anche per la componente economica non certo secondaria, soprattutto quando i conti non sono ancora in ordine.

Arriva la firma che non ti aspetti, Roma sorpresa

Una Roma che intende entrare stabilmente in Champions League necessita di una rosa qualitativamente, e quantitativamente, all’altezza.

Il lavoro di Frederic Massara punta non soltanto a centrare obiettivi legati alla voce ‘titolarissimi’ ma anche a trovare alternative di qualità che, in caso di necessità, non facciano rimpiangere i titolari indisponibili.

Nicolas Tagliafico, terzino mancino 33enne della nazionale argentina era legato al Lione fino al 30 giugno scorso. Le vicende del club francese, inizialmente retrocesso, unito al contratto scaduto sembravano rendere inevitabile il suo addio.

Il Lione è invece riuscito a riconquistare la Ligue 1 e secondo quanto sostenuto da lequipe.fr questo pare abbia ridato vita alla concreta possibilità che Nicolas Tagliafico possa rinnovare con il Lione addirittura concedendo qualcosa a livello economico al suo club.

La Roma è rimasta fin qui in attesa per comprendere l’eventuale fattibilità dell’operazione. Bene la possibilità di poter avere Nicolas Tagliafico a parametro zero ma poi occorreva anche valutare le richieste economiche del terzino argentino.