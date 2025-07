Douglas Luiz lascia la Juve: prezzo choc, lo prendono i Friedkin

Il mercato della Juventus sta incontrando difficoltà ampiamente previste. La complicata cessione di alcuni giocatori blocca di fatto i possibili acquisti.

Fino a questo punto il mercato della Juventus stenta a decollare. La società bianconera ha a suo carico diverse ‘zavorre’ che impediscono di poter operare in entrata con tranquillità.

Il pensiero scorre velocemente in direzione di Dusan Vlahovic, anche se l’attaccante serbo rappresenta soltanto una parte del problema. Il fallimentare mercato della scorsa estate ha visto sbarcare alla Continassa profili dagli alti costi e dal rendimento pari allo zero.

Se a Teun Koopmeiners, come pare, verrà concessa un’altra stagione per dimostrare il suo reale valore, non sarà così per altri due ‘cari acquisti datati estate 2024. Infatti sia Nico Gonzalez che Douglas Luiz sono in uscita.

Koopmeiners, Luiz, Thuram avrebbero dovuto dare vita, secondo i pronostici di illustri addetti ai lavori, al centrocampo più forte della Serie A. Due su tre hanno miseramente fallito, l’unico a rispondere alla grande, Khéphren Thuram, è costato 1/3 rispetto agli altri due.

La Juve vuole cedere Douglas Luiz, ci ci pensa Dan Friedkin?

Douglas Luiz è stato acquistato dall’Aston Villa per un cifra superiore ai 50 milioni di euro tra parte in contanti e contropartite tecniche. Un acquisto oneroso con tanto di oneroso ingaggio.

Pertanto rappresenta una cessione non facile anche se da oltre Manica sembrano non mancare club interessati ad un suo eventuale ritorno in Premier League. La conferma ci arriva da teamtalk.com che ci mette al corrente di come l’Everton, di proprietà del Gruppo Friedkin, così come la Roma, abbia avviato una trattativa per il 27enne brasiliano.

Una trattativa ancora in fase embrionale ma il tecnico dell’Everton, David Moyes, intende inserire tasselli di qualità nel suo centrocampo. Il brasiliano della Juventus sarebbe perfetto anche in termini di investimento economico poiché la società bianconera lo potrebbe liberare per 25 milioni di euro, esattamente la metà di quanto investito soltanto 12 mesi fa.

La volontà di Douglas Luiz di tornare in Premier League potrebbe rappresentare un ‘volano’ per la positiva conclusione della trattativa. E chissà che non sia proprio Dan Friedkin a liberare la Juventus da una delle sue ‘zavorre’.