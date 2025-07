Ha detto sì alla Roma: prezzo choc per il bomber

A breve potrebbero arrivare le prime buone notizie per la Roma in ottica mercato in entrata. Frederic Massara sta provando a portare a casa il bomber tanto desiderato.

Per i suoi volti nuovi da portare a breve a Trigoria la Roma guarda fuori dagli italici confini. Infatti per almeno due concreti obiettivi da girare ‘immantinente’ a Gian Piero Gasperini si guarda al campionato più bello del mondo, la Premier League.

Ciò che emerge in queste prime settimane di mercato è che, da un lato, la società giallorossa pondera attentamente ogni possibile operazione in entrata gettando più di un occhio al suo bilancio, mentre dall’altro sono diversi i profili seguiti dalla società giallorossa che non ascoltano altre proposte se non quelle provenienti dalla capitale. Sponda Roma.

Un vantaggio concreto, e non di poco conto, che la Roma pare stia sfruttando al meglio. Le possibili/probabili prossime chiusure potrebbero essere concretamente agevolate dalle volontà degli interessati ad indossare solo e soltanto la maglia giallorossa.

Il nuovo bomber della Roma arriva dalla Premier League?

La Premier League, quindi, come osservatorio privilegiato della Roma. Ancora più specificamente è il Brighton il club con il quale la società capitolina ha in piedi più di una trattativa.

E se la prima operazione porta direttamente al centrocampista offensivo Matt O’Riley, la seconda ‘punta’ ancora più avanti avendo come obiettivo il giovane talento Evan Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton nonché della nazionale irlandese.

Secondo quanto risulta all’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, dall’Inghilterra giungono ottime notizie per la Roma. La società giallorossa ha infatti ottenuto il “si” del talento irlandese e sta cercando di chiudere la trattativa con il Brighton.

Il nodo della questione riguarda ora il costo del cartellino del classe 2004. Il club inglese chiede infatti 45 milioni di euro per il diritto di riscatto. La Roma spera in un consistente sconto anche perché si sente forte in virtù della volontà di Evan Ferguson di sbarcare nella capitale.

Doppio colpo in casa Brighton? La Roma ci proverà fino alla fine. Sicura di riuscirci.