Leao al posto di Yildiz: decisione presa e assalto alla Champions

A luglio il mercato inizia a lanciare i suoi messaggi più forti e più accattivanti. Sulle prime pagine compaiono soltanto i grandi nomi.

Se a giugno iniziano solitamente gli abboccamenti dove si tenta di tratteggiare l’eventuale successiva trattativa, a luglio occorre tirare la fatidica riga e capire quali operazioni possono chiudersi e quali no.

In casa Juventus la priorità permane sempre la scelta di un altro attaccante di qualità da affiancare a Jonathan David. La vicenda legata al futuro di Dusan Vlahovic rappresenta, e rappresenterà ancora per un po’ di tempo, la maggiore preoccupazione per la dirigenza bianconera.

Una dirigenza che sta cercando di rimettere in ordine staff dirigenziale e staff tecnico sapendo peraltro come la rosa da affidare ad Igor Tudor in vista della prossima stagione abbia assoluta necessità di ulteriori innesti. Tutti, possibilmente, di livello. Una dirigenza che, però, deve porre la massima attenzione anche sui pochi gioielli di proprietà.

Il futuro di Kenan Yildiz è bianconero al 100%?

Le ultime stagioni della Juventus hanno confermato come la rosa bianconera abbia perduto, pezzo dopo pezzo, tutti i suoi campioni. Tutti, tranne uno: Kenan Yildiz.

Il talento 2005 di Ratisbona è la pietra angolare dell’ennesima nuova Juventus. Il nazionale turco è stata una delle pochissime note liete della stagione bianconera e le attenzioni dei grandi club europei, se possibile, sono ancora aumentate.

Il Barcellona ha provato ad allungare lo sguardo sul numero dieci della Juventus trovando, però, la porta della Continassa sbarrata. La società bianconera intende blindare il suo talento fino al 2030 con un ingaggio da top player.

Il Barcellona ha allora rivolto le sue attenzioni in casa Milan, lì dove risiere Raphael Leao. Come ci fa sapere elnacional.cat il talento portoghese piace non poco al club del presidente Joan Laporta ed anche l’esterno rossonero guarda con interesse all’ipotesi Barcellona.

Non più tardi di qualche giorno fa Massimiliano Allegri ha escluso che Leao possa lasciare il Milan, ma il mercato fa e disfa a suo piacimento, spesso infischiandosene di veti e divieti. Il Milan, comunque, il prezzo per Leao lo ha fatto: 80 milioni di euro.

Troppi per il club blaugrana che ancora non ha risolto i suoi problemi di natura finanziaria. Joan Laporta spera di chiudere la trattativa per Raphael Leao a 60 milioni di euro e regalare quindi al tecnico Flick un altro fuoriclasse in ottica Champions League.