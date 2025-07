L’Inter lo soffia alla Juve: hanno già accettato

L’Inter lo soffia alla Juventus – e anche al Milan – i nerazzurri hanno già accettato la situazione che si è creata. Ecco lo scenario clamoroso

Siamo solamente all’inizio del calciomercato ma quello che abbiamo capito nel corso di queste prime settimane è che sia la Juventus che l’Inter si potrebbero ritrovare a ricercare gli stessi obiettivi. E non solo, anche il Milan di Massimiliano Allegri è nella stessa situazione.

Partiamo da una situazione, quella relativa al centrocampista centrale della squadra nerazzurra. Si è parlato di un possibile addio di Calhanoglu destinazione Galatasaray, anche se l’Inter ha fatto capire ai turchi che vogliono almeno 30 milioni di euro per il cartellino. Una somma che i giallorossi che sì capacità economica ne hanno, non sembrano proprio intenzionati a investire. In ogni caso, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe cercando di cautelarsi. E vuole soffiare quello che è stato, e che è, un obiettivo della Juventus.

L’Inter vuole Xhaka, la situazione

A quanto pare il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen Xhaka piace a tutte le big in Italia. All’inizio si era parlato del Milan, poi a seguire della Juventus soprattutto in caso di uscita di Douglas Luiz, e adesso si parla dell’Inter, che lo prenderebbe seriamente in considerazione qualora Calhanoglu dovesse andare via.

Vuole mettere esperienza dentro il reparto la società che ha affidato la panchina a Chivu, dopo aver portato diversi giovani. E Xhaka sembra quell’elemento buono per tutte le squadre. Un calciatore che è destinato in ogni caso a lasciare il Bayer Leverkusen dopo l’addio di Xabi Alonso. Quindi, alla fine, l’Inter ha anche accettato la possibilità di prendere un giocatore che ha un valore diverso sul mercato rispetto a quello che fino al momento sembrava il target principale, vale a dire Ederson dell’Atalanta.

Un intreccio con tutte le big protagoniste. E siamo solo all’inizio delle operazioni…