Calciomercato Roma, la rinuncia di Rios fa volare i giallorossi. Smentiti anche nella notte tutti gli accordi col Benfica. La situazione.

La telenovela dell’estate? Non lo sappiamo se alla fine sarà così, quello che al momento sappiamo è che la Roma si sta muovendo fortemente per il giocatore e, lo stesso, vuole approdare nella Capitale.

Il colombiano Rios vuole la Roma. Su questo ormai non ci sono dubbi. E anche nella notte, Fabrizio Romano, ha ribadito il concetto su un video apparso sul proprio canale Youtube: “Richard Rios ha rifiutato il West Ham dando priorità alla Roma” ha esordito il giornalista che, poi, ha anche parlato di un altro segnale che il giocatore ha mandato principalmente alla sua squadra attuale, il Palmeiras, e anche ai dirigenti della Roma.

Rios alla Roma, la situazione

Nel corso di questi ultimi giorni è venuta fuori la questione del cartellino del giocatore, suddiviso tra diversi club e, anche un 10% del prezzo della cessione, toccherebbe allo stesso Rios. Ma il “colombiano sarebbe disposto a rinunciare del 10% che gli spetta sul valore del cartellino in caso di cessione per darli al Palmeiras così da facilitare l’operazione” ha sottolineato ancora Romano. Una mossa importante che indica, ulteriormente, quella che è la volontà di Rios.

Certo, non è facile, perché la Roma ha offerto secondo Romano 25 milioni di euro di parte fissa più bonus e da Brasile chiedono 30 milioni fissi. Ma le parti sono a lavoro per arrivare ad una soluzione.

Poi, sempre nella notte, si è parlato di un accordo con il Benfica per il giocatore. Ma il direttore di Asromalive.it, Daniele Trecca, ha spiegato questo: “Il Benfica si è mosso per Rios ma non mi risulta che abbia chiuso per il giocatore fortemente voluto dalla Roma che sta usando un canale negoziale diverso rispetto ai portoghesi.