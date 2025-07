22 milioni per Wesley: il Flamengo ha risposto alla Roma

Calciomercato Roma, 22 milioni per regalare Wesley a Gasperini: il Flamengo ha già risposto. Le ultime sull’esterno brasiliano.

I nomi di questa fase di calciomercato continuano a rispondere ad identikit ben chiari e precisi, che si sposano con le altrettanto chiare idee di Gasperini e di quel progetto nato nella mente del nuovo tecnico della Roma in questi primi mesi. La direzione da seguire, dopo essere stata disambiguata in modo costante e diretto dallo stesso Ranieri nel corso della precedente stagione, è stata confermata e chiarita altresì dal mister, nella prima conferenza stampa in quel di Trigoria lo scorso mese.

Alle sue parole, che parlavano della necessità di attesa e sostenibilità ma anche della volontà chiara di tornare in Champions League, si sono aggiunte le notizie di calciomercato di queste prime battute estive, che hanno visto i giallorossi dedicarsi soprattutto alle uscite. Chiosato un pacchetto di cessioni, sul quale a Trigoria continueranno a lavorare anche prossimamente, Massara e colleghi sono alle prese con una serie di dossier relativi ai nomi da consegnare a Gasperini quanto prima, conferendogli quelle qualità e caratteristiche da tempo individuate come necessarie.

Un nome come Ferguson ben restituisce, ad esempio, la consapevolezza di dover assicurare alla rosa una valida ed esperta quanto qualitativa riserva ad Artem Dovbyk, senza dimenticare della non meno importante necessità relativa ai volti in difesa che dovranno affiancare l’attuale binomio Mancini-Ndicka.

No del Flamengo ai 22 milioni offerti dalla Roma: le ultime

Senza girarci troppo intorno, però, è la coppia legata al campionato brasiliano ad aver fin qui infiammato le attenzioni principali dei tifosi e le stesse speranze della piazza. Il centrocampista Richard Rios del Flamengo assicurerebbe qualità, visione e grande atletismo in un centrocampo verosimilmente composto con Manu Koné.

Altrettanto doverosa, poi, la consegna nelle mani di Gasperini di un giocatore come Wesley del Flamengo, vero e proprio tormentone sin dalle prime battute di calciomercato ed individuato dallo stesso tecnico come profilo necessario da piazzare sulla fascia destra, da troppo tempo mancante di un giocatore con queste specifiche caratteristiche.

Nessuna delle due trattative con i club brasiliani si sta rivelando facile, al netto delle condivise volontà dei giocatori di sposare il progetto capitolino. In queste ore, nello specifico, giungono significativi aggiornamenti proprio su Wesley, rispetto alla cui posizione possiamo confermare il rifiuto dell’offerta da 22 milioni di euro complessivi da parte del Flamengo.

Quest’ultimo, infatti, continua a chiedere 25 milioni di euro, nonostante la Roma abbia già trovato un’intesa su stipendio di base e durata contrattuale, confermata dalla ferma volontà del giocatore di voler giocare nella Capitale, motivo per cui, come noto, ha anche detto di no alle offerte giunte dallo Zenit.