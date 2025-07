Calciomercato Roma, Massara non perde tempo: è già arrivato a Trigoria

Sono più che mai i giorni di Frederic Massara. Il direttore sportivo giallorosso opera su diversi piani del mercato. Ed arriva il suo primo acquisto.

La Roma ha iniziato il raduno soltanto da un giorno ma scorrono, in tempo reale, le prime piacevoli sensazioni nonché i primi lusinghieri giudizi.

Tra gli addetti ai lavori c’è chi intravede nella nascitura creatura di Gian Piero Gasperini la rivelazione della prossima stagione. Tutto parte dalla qualità assoluta del tecnico di Grugliasco, ma non soltanto.

Da queste prime settimane si evince come a Trigoria si stia dando vita ad un progetto concreto, solido, basato su idee chiare. Quanto siano chiare, precise e dettagliate tali idee lo si può intuire concretamente dai nomi che la società giallorossa sta inseguendo sul mercato.

La Roma tutta, però, è in fase di profonda ristrutturazione. E se per il campo si è scelto di affidare il progetto nelle mani di Gian Piero Gasperini, in ottica area tecnica il ruolo, ed il peso ‘specifico’ del nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, stanno montando di valore.

Il volto nuovo è già a casa Roma

La società capitolina sta cambiando pelle e lo sta facendo inserendo nei propri quadri elementi di comprovata esperienza e competenza.

Ed è ancora la figura di Frederic Massara ad assumere un ruolo determinante nella scelta di Paolo Danzè che, come riportato da ilromanista.eu, andrà a ricoprire il ruolo di collaboratore del direttore sportivo giallorosso all’interno dell’area sportiva della Roma.

Paolo Danzè ha già avuto modo di lavorare al fianco di Frederic Massara durante il periodo trascorso al Milan dall’attuale d.s. della Roma. In quel periodo Paolo Danzè ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della formazione Primavera e dell’Under 18 del Milan, nonché quello di responsabile dei giovani in prestito.

Un altro importante tassello è pertanto entrato all’interno del nuovo progetto Roma. Non resta che attendere i primi colpi di mercato.