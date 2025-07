Dalla Roma alla Juve, Gasperini non basta: 30 milioni sono troppi

La Roma e la Juventus sono coinvolte in un altro affare di mercato: questa volta non può bastare Gasperini e sul piatto ci sono 30 milioni di richiesta

I giallorossi e i bianconeri avevano messo nel mirino lo stesso giocatore, convinti di poterlo sfilare al club di appartenenza ad una cifra decisamente inferiore. Purtroppo, però, c’è un’ultima ora che cambia le carte in tavola. Ora servono almeno 30 milioni per sbloccare l’acquisto.

In un passato nemmeno troppo lontano si era parlato di un giocatore che poteva fare al caso di Gasperini per quanto riguarda la sua nuova Roma. il tecnico piemontese non ha mai chiesto espressamente suoi ex giocatori dell’Atalanta a Massara, ma su uno era disposto a scommettere. Stiamo parlando di Marco Palestra, esterno destro classe 2005 che già da diversi mesi si è messo in mostra con la maglia nerazzurra. Palestra tra l’altro piaceva e non poco anche alla Juventus, che da quella parte potrebbe perdere Cambiaso e sta cercando un profilo futuribile sul quale costruire la squadra dei prossimi anni.

Secondo quanto riportato da fonti bergamasche, però, Palestra rientra perfettamente nei piani del neo tecnico nerazzurro, Ivan Juric. A destra, nonostante ci siano già Bellanova e Zappacosta, l’Atalanta punta forte sul suo 20enne, da valorizzare nei prossimi mesi.

La Roma e la Juventus fanno un tentativo per Palestra: l’Atalanta vuole 30 milioni

Palestra è un terzino destro di spinta dal potenziale enorme, che può dire la sua anche in chiave nazionale nei prossimi anni. Molti sussurrano che piacesse di più di Bellanova a Gasperini e non è da escludere che Juric possa dargli maggiore spazio in questa stagione.

I Percassi sono intenzionati a chiedere ben 30 milioni per lasciar partire da Zingonia il ragazzo cresciuto nel loro settore giovanile. Nessuna intenzione dunque di cederlo a cuor leggero, visti i 20 anni e i grandi margini di miglioramento. Alla fine considerando quando sta chiedendo il Flamengo per Wesley e visto il budget della Roma, i 30 milioni richiesti sono inavvicinabili. Stesso discorso peer la Juventus, pronta magari a guardare all’estero. Nel frattempo Palestra verrà osservato molto da vicino anche da Gennaro Gattuso in ottica Nazionale. Largo ai giovani.