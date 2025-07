Firma da 30 milioni e addio Roma: fissate le visite mediche

Calciomercato Roma, 30 milioni e visite mediche già fissate: l’addio ai giallorossi è ormai cosa sicura. Ecco le ultime.

La chiusura definitiva della trattativa in casa Napoli conferma come il corrente calciomercato sia ormai entrato nel vivo e in una fase in cui intrecci ed effetti domino sono presto serviti. Non sono sicuramente mancati esempi anche nel recente passato, con un insieme di trattative e scenari all’interno del nostro campionato che hanno generato impatti e ingerenze anche in casa Roma, in base all’evoluzione di scenari di mercato anche lontano da Trigoria.

Qui, intanto, parallelamente alla ripresa degli allenamenti e le prime familiarizzazioni tra squadra e Gasperini, procede serrato anche il lavoro di Frederic Massara, nel pieno di un’estate che lo ha visto fin qui molto attento sul fronte delle uscite ma che, adesso, lo costringerà di fatto a intervenire in modo ponderato quanto mirato e celere per assicurare al tecnico volti nuovi e funzionali.

I profili fin qui emersi sono ormai ben noti e rispondono a delle caratteristiche ben precise, volte a corroborare la rosa e aggiungervi quelle qualità necessarie al gioco di Gasperini.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Beukema dal Napoli: Lucumi ancora più in salita

Intanto, tornando al discorso di prima, c’è un altro importante scenario di calciomercato, coinvolgente il Napoli, che impatta in modo prepotente in casa Roma, successivamente alla firma da 30 milioni di euro con il club di De Laurentiis.

Ci riferiamo all’approdo alla corte di Antonio Conte del difensore quasi ex Bologna, Sam Beukema, arrivato in Serie A due anni fa per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro. Al termine di una trattativa serrata e di non immediata soluzione, Beukema si appresta ora a sposare la causa azzurra, dove approderà per soddisfare l’esigenza di Conte di rinforzare numericamente e qualitativamente una difesa che, a differenza dello scorso anno, dovrà competere su tre fronti.

La Roma, dal proprio canto, non può non risentire, come altri club, di tale scenario: l’approdo di Beukema in azzurro, infatti, complica ancora ulteriormente la già difficile situazione di Lucumi. La società felsinea aveva già in passato lasciato intendere di non volersi imbattere in vere e proprie rivoluzioni e, con ogni probabilità, resterà fedele ad una politica che raramente li vede cedere giocatori dello stesso reparto all’interno di una stessa sessione di calciomercato, soprattutto se così centrali e importanti.