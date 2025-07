La Roma è solo un ricordo: 20 milioni e visite mediche già fissate

La Roma non può più fare passi concreti per la trattativa: se ne va per 20 milioni di euro in una big. Le visite mediche sono già state fissate per le prossime ore

Uno dei colpi che potevano far comodo a Gasperini è sfumato proprio in questa mattinata. Si parla di accordo raggiunto e del giocatore pronto a prendere il volo per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. La cifra pattuita non è nemmeno troppo elevata.

Si parla tanto dei vari rinforzi che devono arrivare alla corte di Gasperini nelle prossime ore. Ormai sappiamo tutto ad esempio di Richard Rios, promesso sposo da tempo ma bloccato dalle alte richieste del Palmeiras, che non molla la presa, almeno per ora. Stesso discorso anche per quanto riguarda Wesley, un passo più avanti rispetto al mediano colombiano, ma ancora bloccato dal Flamengo per pochi milioni di euro. Nel frattempo Gasperini ha iniziato la preparazione, senza volti nuovi e con la fretta di ricevere qualcosa da Massara. Il ds, arrivato in ritardo questa estate, non può concedersi pause e dopo le tante uscite, tra prestiti e cessioni, ora vuole finalmente mettere a segno dei colpi in entrata.

Anche la difesa, oltre al centrocampo e all’attacco, ha bisogno di una sistemata sostanziale, considerando che i rientranti Kumbulla e Mario Hermoso non possono garantire tutta questa qualità nelle seconde linee. La permanenza di N’Dicka sembra ora scontata, con lo stesso Celik che sta scalando posizioni e potrebbe alla fine restare come primo cambio.

La Roma deve arrendersi su Mosquera: il giocatore è pronto a firmare per l’Arsenal

Un nome che era stato accostato alla retroguardia giallorossa è quello di Cristhian Mosquera, difensore spagnolo nato nel 2004, con origini colombiane, rivelazione della scorsa Liga con la maglia del Valencia. Nei mesi scorsi era stato accostato molto anche ad alcuni club di Serie A, tra cui proprio la Roma e lo stesso Milan. Il suo profilo è considerato da tutti come uno dei più futuribili nel calcio spagnolo, tanto da essere già nel giro della Nazionale Under21.

Purtroppo per la Roma, però, su Mosquera è sceso in campo un club importante della Premier, come l’Arsenal, disposto a pagare ben 20 milioni di euro per il suo cartellino. In settimana dovrebbero arrivare visite mediche e firma sul contratto. A rivelare il tutto è stato Fabrizio Romano, confermando la riuscita della trattativa. Il classe 2004 è reduce da una stagione con 37 presenze totali in campionato, a testimonianza di una crescita spaventosa.