Addio Napoli e firma con la Roma: data già annunciata

Calciomercato Roma, accordo trovato e addio Napoli: sta per firmare con i giallorossi. Inizia l’avventura a Trigoria.

Continua la fase di organizzazione di lavoro e futuro in quel di Trigoria, dove Massara e colleghi non possono prescindere dall’apparecchiamento della squadra con la quale Gasperini dovrà operare nel corso dei prossimi anni. La priorità, come noto, resta quella legata alla consegna del binomio sudamericano Wesley-Rios, complicato ma importantissimo per implementare con dinamismo, qualità e specifiche ben precise la rosa della Roma.

Con aggiornamenti che potrebbero arrivare in qualsiasi momento su entrambi i fronti, i giallorossi hanno vari scenari e dossier aperti, volti ad assicurarsi plurime soluzioni, anche relativamente ad altri reparti. Nomi come Pubill o le diverse alternative fin qui considerate per il centrocampo vanno proprio nella direzione di una volontà da parte di Massara di non farsi trovare impreparato, pur avendo ben chiare le priorità per mister Gasperini.

Calciomercato Roma, ecco il baby Arena: niente Napoli

Intanto, in casa Roma non stanno mancando nemmeno valutazioni rispetto all’organizzazione più generica del futuro giallorosso ad ampio raggio, come dimostrano le diverse integrazioni societarie e i numerosi addii all’interno dell’organigramma nel corso degli ultimi mesi.

Una certa attenzione, nello specifico, era stata rivolta ai cambi in panchina della Primavera e della squadra Femminile, parallelamente a quelle valutazioni con le quali lo stesso Gasperini dovrà interfacciarsi anche sui giovani elementi da tenere eventualmente in considerazione per la veniente stagione, prelevati dalla Primavera stessa.

In ottica futuro, la Roma resta però molto attenta anche a possibili profili profittevoli, non solo sul piano economico, ma anche in termini tecnici. In tal senso, non si trascuri quanto raccontato in queste ore da Fabrizio Romano, che chiosa a favore dei giallorossi quella mini saga che aveva interessato Giovanni Arena. Il giovanissimo attaccante del Pescara, in un primo momento molto vicino alla Roma, pareva essere stato, poi, destinato al Napoli.

Il sorpasso del club di De Laurentiis, però, parrebbe essere stato vano, con la su citata fonte che parla di un accordo verbale totale e di una firma in arrivo con la Roma, con la chiusura di tutti gli accordi formali prevista nella giornata odierna, martedì 15 luglio.