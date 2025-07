Addio Roma dopo solo sei mesi: resta in Serie A

La società giallorossa attende ancora di annunciare il suo primo acquisto. Appare più prossimo, invece, l’annuncio di un nuova cessione. Quale?

Le porte girevoli di Trigoria fin qui hanno funzionato soltanto in un senso e, soprattutto, per necessità. La scadenza del 30 giugno imposta dal settlement agreement sottoscritto con la Uefa imponeva soltanto cessioni per realizzare le plusvalenze necessarie.

Tanto è stato fatto ma non tutto quanto era necessario. L’inevitabile multa è già stata comunicata alla società capitolina ma la Roma, adesso, ha nei suoi pensieri soltanto il ‘suo’ di mercato, quello da attuare in vista della prossima stagione.

E se per i sopra menzionati motivi le caselle uscite presentano già diversi occupanti, le caselle che attendono i nuovi acquisti da girare a Gian Piero Gasperini risultano ancora mestamente vuote.

Da un momento all’altro potrebbe arrivare il lieto annuncio in entrata ma è forse più facile che ve ne sia un altro che comunichi una nuova cessione. Sembra infatti vicina una nuova ‘uscita’ da Trigoria.

La Roma pronta ad un nuovo uscita

‘Uscita’ è forse il termine più adatto, considerato il ruolo del diretto interessato, a descrivere quella che potrebbe essere la prossima cessione in casa Roma.

Un post dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, rende noto infatti che: “Pierluigi Gollini sempre più vicino alla USCremonese: contatti positivi nelle ultime ore“. Nell’ultima stagione Pierluigi Gollini, classe 1995,da gennaio 2025 ha ricoperto il ruolo di vice-Svilar.

Ora per l’estremo difensore di Bologna potrebbe ‘aprirsi la porta’ della titolarità nella formazione grigiorossa, neopromossa in Serie A. La Cremonese, salutato Sportiello, ha messo il numero 12 della Roma nel mirino.

Il contratto di Pierluigi Gollini, arrivato a Roma a gennaio scorso, scadrà a giugno del 2027. Il club lombardo dovrà trovare l’accordo con la Roma e poi con l’estremo difensore emiliano ma, a quel punto, il problema sarà soltanto della Cremonese.