Allarme Rios: doppia offerta e Roma circondata

Calciomercato Roma, per Rios è bagarre: non solo lo Zenit ma anche altre società pronte a prendere in considerazione il centrocampista.

Una vera e propria bagarre alla quale sta partecipando la Roma. Che, però, dal proprio canto, al momento non sembra disposta ad andare oltre. Insomma, il rischio di perderlo c’è.

Sappiamo tutti che Rios è il primo obiettivo giallorosso per il centrocampo. Il centrocampista del Palmeiras è stato espressamente richiesto da Gasperini anche se, la richiesta di 30 milioni di euro che i brasiliani hanno fatto per il giocatore è evidentemente viene considerata troppo alta da Massara. Che non si è spinto mai oltre i 25 milioni. Un problema, perché secondo le informazioni che sono state riportate nella notte Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, attorno alle prestazioni del giocatore si è scatenata una vera e propria asta.

Calciomercato Roma, si complica Rios

Il Palmeiras, quei 30 milioni di euro richiesti, li ha ricevuti come offerta sia dallo Zenit sia dal Nottingham dell’ex CEO giallorossa Lina Souloukou. Ma non solo, nonostante la chiusura vicina per Barrenechea, anche il Benfica “è pronto a presentare la sua proposta per arrivare a quelle cifre” fa sapere Biafora. Che poi aggiunge.

“I brasiliani vogliono un pagamento in tre rate. In questo momento per la Roma risale con molta forza El Aynaoui“. In poche parole, senza girarci intorno, l’affare Rios si è complicato in maniera importante. Massara non vuole spendere i 30 milioni di euro richiesti dal Palmeiras a differenza delle altre squadre che invece a quella cifra ci sono già arrivate.

Partita l’asta internazionale, insomma, alla quale la Roma non sembra intenzionata in nessun modo a partecipare. Certo, il secondo profilo, quello del centrocampista del Lens non stuzzica più di tanto le fantasie dei tifosi che in questa estate hanno soprattutto visto Rios al Mondiale per Club e che lo avrebbero voluto vedere in giallorosso. Ma a certe cifre non ci si arriva. E l’affare è terribilmente complicato.