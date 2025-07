Boom Inter: Gundogan al posto di Calhanoglu e nuovo acquisto dal Bayern

Sono giorni ed ore caldissime in casa Inter in vista dell’ormai prossimo raduno. Operazioni in entrata ma anche possibili uscite.

L‘Inter si prepara a ripartire. Come per la Juventus anche per la formazione nerazzurra il raduno arriverà più tardi per via della recente partecipazione al Mondiale per Club.

La nuova stagione si presenta con non pochi interrogativi. Nel giro di poche settimane la formazione nerazzurra, allora ancora guidata da Simone Inzaghi, è passata dall’altare alla polvere, dal Paradiso al più ‘scioccante’ Inferno.

Ed ora si riparte con un nuovo allenatore, Cristian Chivu, e non pochi dubbi riguardanti la rosa da allestire. Come spesso avviene le idee più chiare si hanno in termini di entrate mentre sono le possibili/probabili uscite a tormentare di più i sonni di Beppe Marotta.

Il presidente dell’Inter, nonché amministratore delegato della società nerazzurra, è alle prese con un caso delicato che tocca una delle colonne indiscusse della formazione nerazzurra: Hakan Çalhanoğlu, centrocampista turco, classe 1994.

Il mercato dell’Inter con o senza Çalhanoğlu

Il centrocampo dell’Inter sarà ritoccato a dovere, come sempre quando il mercato è diretto e gestito da Beppe Marotta, Il quale si è espresso chiaramente sul futuro del suo centrocampista.

“Calhanoglu? È un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima“, queste le sue parole riportate da gazzetta.it. In tal senso una novità importante per l’Inter l’ha resa l’insider di mercato, Ekrem Konur:

“lkay Gundogan si è accordato con il Galatasaray in vista di un possibile trasferimento“. Notizia che, se confermata, escluderebbe l’approdo di Çalhanoğlu in Turchia, proprio al Galatasaray. Le novità in casa Inter non terminano qui dal momento che la Bild ha scritto quanto segue:

“La finalista di Champions League sta attualmente subendo importanti cambiamenti. L’Inter sarebbe ora interessata ad acquistare Palhinha, e il Bayern sarebbe disposto a negoziare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro”.

Il giocatore portoghese, classe 1995, è stato acquistato dal Bayern Monaco dal Fulham dopo un esborso di 51 milioni di euro. Un ambientamento difficile ed una stagione da dimenticare tra le motivazioni che hanno spinto il club bavarese a tale estrema decisione.