Gasperini alza la voce: rilancio Roma immediato

Calciomercato Roma, Gasperini alza il pressing nei confronti della società e i giallorossi sono pronti al rilancio. Venticinque milioni di euro per la chiusura

Una volta tutte le strade portavano a Roma, questa estate invece, a quanto pare, tutte le strade portano in Brasile. La situazione in casa giallorossa è chiara: si vogliono prendere due elementi che Gasperini ha individuato come importanti per la prossima annata.

Per Rios, però, è bagarre e il Palmeiras vuole 30 milioni di euro per il proprio giocatore. Per Wesley, invece, il Flamengo ne chiede 25 garantiti e ieri il club brasiliano, con un durissimo comunicato stampa, ha messo in evidenza un fattore che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione: da quelle parti non c’è la necessità di vendere nessuno e solamente se verranno accontentate le richieste si arriverà a dama. Altrimenti è complicato.

Gasperini vuole Wesley: rilancio della Roma

Ma la Roma, la pista Wesley, non sembra la voglia mollare. Anzi, secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, nelle prossime ore è previsto un nuovo rilancio da parte del club. “Si prevede che la Roma insisterà di nuovo per Wesley, mentre il Flamengo vuole 25 milioni di euro per il terzino. Gasperini vuole che Wesley abbia la priorità e che i colloqui continuino per concludere l’accordo“.

Insomma, il primo obiettivo in casa Roma adesso è il terzino destro che il nuovo allenatore voleva già lo scorso anno all’Atalanta, che non ha avuto, e che evidentemente spera di avere come un regalo da parte di Massara nelle prossime settimane, magari nei prossimi giorni, per iniziare a lavorare insieme in vista della prima partita di campionato in programma il 23 agosto all’Olimpico contro il Bologna.

Ore frenetiche quindi a Trigoria, mentre la squadra oggi inizierà a lavorare seriamente al ritmo della doppia seduta giornaliera e anche con il pernottamento a Trigoria.