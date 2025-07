La Juventus lo libera e firma con la Roma: affare low-cost

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un elemento che possa aiutare Gasperini nelle scelte. La Juve lo libera e Massara è pronto a chiudere l’affare

Porte girevoli in casa Roma. Con una sola certezza, ovviamente, per diversi anni. Dopo il rinnovo, Mile Svilar, sarà il numero uno dei giallorossi del presente e del futuro. Mentre, alle sue spalle, ci potrebbero essere dei cambiamenti.

Sì, perché il futuro di Gollini, arrivato lo scorso mese di gennaio per prendere il posto di Ryan, non è sicuro. Anzi, è quasi sicuro che l’ex Atalanta possa salutare nel corso di questa sessione di mercato. E secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Leggo, la Roma starebbe valutando un importante profilo per quanto riguarda il vice Mile.

Calciomercato Roma, interesse per Perin

Si parla di Mattia Perin, in uscita dalla Juventus. Il portiere di Latina vorrebbe giocare con una certa continuità e quindi è ad un passo dall’addio nonostante abbia ancora un paio di anni di contratto con i bianconeri. Si è parlato del Sassuolo, ma la pista non scalda, ma anche del Bologna – legato all’addio di Skorupski – e pure del Milan, con Allegri che ne è estimatore. Ma pure qui, con una sola manifestazione da giocare e con la permanenza di Maignan, la pista si è raffreddata.

E allora ci starebbe pensando la Roma all’estremo difensore bianconero. In giallorosso avrebbe anche la possibilità di giocare qualche partita, magari in Europa League oppure in campionato nel momento in cui inizieranno i doppi appuntamenti settimanali, visto che il ruolo da titolare è occupato da quello che al momento possiamo considerare il miglior portiere della Serie A. Si tratterebbe, ovviamente, di un affare low-cost che Massara starebbe prendendo in considerazione soprattutto per quelle garanzie che lo stesso portiere nel corso della sua carriera ha sempre dato, anche in bianconero.

Una situazione da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane e che non sarà comunque facile da portare avanti per un semplice motivo: la voglia di Perin sarebbe quella – come raccontato in questo caso ieri da TuttoSport – di giocare con continuità dopo diversi anni alle spalle di un altro collega. E alla Roma possibilità di scalzare Svilar ovviamente non ce ne stanno. Vedremo.