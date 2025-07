Non solo Rios, svelato il piano B: la Roma l’ha già chiamato

Proseguono le manovre della Roma sia in entrata che in uscita: la comunicazione non è passata inosservata

Rios sì, Rios nì, Rios forse. Mentre la Roma sta cercando di esaudire una delle richieste più importanti avanzate da Gasperini per la sessione estiva di calciomercato, Massara studia le prossime mosse con cui cercare di chiudere il cerchio in maniera definitiva.

Incassata la totale apertura del ragazzo – che finora ha rispedito al mittente le diverse offerte ricevute, tra cui il rilancio effettuato dallo Zenit – i giallorossi sono chiamati ad avvicinarsi in maniera sensibile alle richieste del Palmeiras che, galvanizzata dall’asta che si sta materializzando, non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto della soglia da 30 milioni di euro indicata ormai da settimane.

Asticella che la Roma vuole quantomeno lambire anche attraverso l’aggiunta di bonus; nel frattempo, però, diverse squadre hanno fatto irruzione in un teatro negoziale piuttosto movimentato e aperto a diverse possibili soluzioni. Oltre allo Zenit, infatti, prima il Nottingham Forest e poi il Benfica hanno sono andati ben oltre i consueti sondaggi esplorativi nell’intento di provare ad anticipare la Roma che, ribadiamolo, ha dalla sua il gradimento di Rios e la possibilità di avvicinarsi in maniera concreta alle richieste del Palmeiras.

Calciomercato Roma, Massara gioca su più tavoli: ecco l’alternativa a Rios

La strada per i giallorossi non è comunque in discesa e nei prossimi giorni sono attesi contatti importanti, potenzialmente decisivi. Ecco perché sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione che trapela dal Brasile. Secondo quanto riferito da Hora do Flu, infatti, parallelamente ai dialoghi per Rios, Massara avrebbe aperto un altro tipo di canale con il Fluminense per cominciare a sondare il terreno per Martinelli.

Centrocampista meno ‘istrionico’ rispetto al jolly colombiano del Verdao, Martinelli è una delle colonne portanti della compagine di Portaluppi. Mediano dalla buona visione di gioco, il classe 2001 è un calciatore piuttosto polivalente, bravo a giocare in diversi ruoli del centrocampo. Con il tempo, però, ha dimostrato di prediligere la posizione da metronomo della mediana pur non disdegnando buone incursioni.

Dotato di un buon tiro e di un ottimo senso della posizione, il brasiliano ha infatti abbinato ai 16 assist anche 12 gol; numeri tutt’altro che banali che avrebbero ‘attratto’ la Roma la cui priorità resta comunque Rios. Ad ogni modo, il valore di mercato di Martinelli, stando alla fonte in questione, si attesterebbe sui 15 milioni di euro ma è probabile che il Fluminense possa decidere di partire da una base più alta.