Rios alla Roma, ha dato l’ultimatum: offerta alzata e sorpasso

Calciomercato Roma, ultimatum per Rios e nuova offerta da Trigoria: c’è stato il sorpasso. Ecco cosa sta succedendo.

Continua la grande attenzione degli addetti ai lavori in quel di Trigoria per assicurare a Gian Piero Gasperini i primi e necessari colpi di questo calciomercato. Come noto, la volontà della Roma è quella di costruire una squadra coerente con le visioni del proprio allenatore, implementandola con caratteristiche e qualità attualmente considerate mancanti. Lo dimostra bene quell’insieme di nomi che ha fin qui tenuto impegnato Massara e colleghi in queste settimane, con una certa attenzione rivolta, come noto, soprattutto verso il campionato brasiliano.

Con uno sguardo rivolto anche in Europa soprattutto per il reparto difensivo e dell’attacco, è in Brasile che continuano, però, a concentrarsi le energie dell’area sportiva giallorossa, con Rios e Wesley già divenuti tormentoni di questo calciomercato. Se per il ruolo di vice-Dovbyk, infatti, si guarda una Premier League e a quel Ferguson del Brighton, è proprio dal Sudamerica che potrebbero arrivare i rinforzi più altisonanti. Per entrambi i profili, ovviamente, le trattative restano tutt’altro che semplici o scontate, soprattutto alla luce delle ferme volontà di Palmeiras e Flamengo di vedere rispettate le proprie condizioni.

Calciomercato Roma, nuova offerta per Rios: il giocatore fissa la data

Quest’ultimo motivo, dunque, giustifica i rifiuti arrivati alle recenti offerte recapitate ai due club da parte della Roma, che può però vantare le volontà di entrambi i calciatori di voler sposare il progetto giallorosso. Lo dimostrano le mancate attrazioni da parte di Wesley nei confronti dello Zenit, club che ha poi approcciato anche allo stesso Rios, ricevendo più o meno la stessa risposta.

La chiave di volta, quindi, continua ad essere legata alla capacità della Roma di assecondare le pretese del Palmeiras, che per il centrocampista brasiliano continua a chiedere 30 milioni di euro. La cifra, come raccontatovi, è stata già pareggiata anche dal Nottingham Forest, oltre che dal su citato club russo. Sulla questione e sui non meno banali interessi portoghesi, giungono però ora delle novità di non poco conto da parte di Diego Firmino di Canal P, molto attento alle questioni in casa Palmeiras.

Stando a quanto si legge, il Benfica non ha ancora avanzato offerte ufficiali, proprio come il Porto, che si è ridotto per ora ad una mera esplorazione del terreno. Il giocatore, intanto, ha lasciato intendere di voler disambiguare il proprio futuro entro questa settimana, mentre la Roma, sempre secondo questa fonte, avrebbe deciso di fare una nuova offerta: 28 milioni di euro più bonus.