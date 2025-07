Simeone croce e delizia, uragano Juve: non solo Vlahovic

Il mercato della Juventus è praticamente fermo in attesa che arriva il colpo che lo ‘stappi’. Il tecnico argentino può dare una mano alla società bianconera. O forse no.

La Juventus dell’era del Direttore Generale francese, Damien Comolli si è ‘arricchita’ di un altro profilo proveniente dalla Francia. Il nuovo Direttore Tecnico è Francois Modesto, ex DT del Monza fino a dicembre 2024.

Una Juventus sempre più francese ma non con i profili d’oltralpe che sognavano i tifosi. Michel Platini presidente e Zinedine Zidane in panchina, tanto per citare due nomi a caso, avrebbero raccolto un entusiasmo ben differente.

Il momento storico della società bianconera presenta delle oggettive difficoltà ed il fin qui inesistente mercato ne è la prova più concreta. La novena tricolore sotto la presidenza di Andrea Agnelli ha lasciato anche ‘diversi’ enormi buchi difficili da colmare.

Dalla Spagna arriva, forse, un aiuto alla Juve

E se la Juventus appare ferma la box, un po’ come la ‘sorella’ Ferrari, gli altri club in giro per l‘Europa sono iperattivi e le loro iperattività può, in qualche caso coinvolgere direttamente, o indirettamente, la società bianconera.

Qualcosa che potrebbe interessare la Juventus l’ha comunicata elgoldigital.com che ha puntato i fari sul mercato dell’Atletico Madrid. I biancorossi di Spagna con gli acquisti di Alex Baena e Johnny Cardoso si sono portati già avanti con il lavoro ma non hanno ancora terminato.

Il ‘Cholo‘ Diego Simeone chiede ancora un difensore centrale ed un attaccante di valore. Tra le varie opzioni sul tavolo del tecnico argentino vi sono prospetti che, in entrata ed in uscita, coinvolgono la Juventus.

Infatti tra i profili papabili a vestire la casacca biancorossa nel ruolo di difensore centrale vi è anche quel David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, già presente nella lista di Cristiano Giuntoli ed ancora obiettivo sensibile della Juventus.

Per quanto riguarda il fronte offensivo dell’Atletico Madrid il nome nuovo è invece quello di Alejandro Garnacho. Un’alternativa all’attaccante del Manchester United potrebbe, però, essere rappresentata da Dusan Vlahovic, ormai con un piede e mezzo fuori dalla Continassa.

Si è più volte citato il presunto ostracismo del classe 2000 serbo alla Premier League ed allora ecco che la Liga, e l’Atletico Madrid, potrebbero rappresentare uno scenario degno delle sue ambizioni tecniche, nonché economiche, dell’attaccante bianconero.